Dicle Çiftçi’nin sergisi yeniden sanatseverlerle buluşuyor: Gün ışığı ve etkisi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 04:00

Kun Art Space’in daveti üzerine şubat ayının başında Dicle Çiftçi’nin “Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum” sergisinin açılışı için Adana’daydık. Sergi 4 Şubat’ta açıldı, aynı zamanda galerinin de birinci yaş günü kutlandı. 5 Şubat’ta Adana çok soğuktu, Türkiye’nin geneli gibi. Hatta Marmara Bölgesi’nde özellikle şiddetli kar yağışı uyarısı vardı. Uyarı Anadolu için de geçerliydi. 5 Şubat Pazar günü havalimanındayken dönüş uçağımız iptal oldu, en erken 7 Şubat’a bilet kesilmişti. İki gün daha beklemek istemediğim için Şanlıurfa’dan gelen otobüslerden birinde son boş gözüken koltuğa biletimi aldım ve akşamın ilerleyen saatlerinde 12 buçuk saatlik İstanbul yolculuğu için yola çıktım. O yolculuk bittiğinde tüm Türkiye gibi ben de artık aynı ben değildim... Deprem olduğunu otobüs Ankara’ya yaklaşırken birkaç telefonun birden aynı anda çalmasından anladım. Gecenin o saatlerinde felaketin boyutunu biz henüz kestirememiştik, Adana’da kalan arkadaşlar gece otelden korkuyla çıkmış, gece boyu uyuyamamışlardı, yıkım vardı... O günden beri yastayız.



Depremin ardından Kun Art Space de uzun süre açılmadı. Binasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra sergi şimdi izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Çiftçi’nin sergisi pandemi sürecinde hayata geçmiş. Eve sadece belli saatlerde, o da çok az giren gün ışığı temalarından esinlenmiş. Sergi açılışında konuştuğumuz sanatçı, eserlerini Kun Art Space’te hayata geçirdiğini söylüyor. Hatta geceleri de sergi mekânında uyumak istediğini, ancak havanın soğukluğu nedeniyle bunu yapamadığını da üzülerek belirtti. Serginin alt katında bu süreçten bir video da yer alıyor. Karanlık, gün ışığı almayan alt kat sergiyle de uyumlu olmuş, Çiftçi burada neonla yaptığı, huzursuz, biraz melankolik işlerini sergiliyor. Üst katta ise gün ışığıyla birlikte huzur, güven ve iyi hissettiren bir enerji var. Sanatçı, bu ifade biçimleriyle zihnini ve hislerini aktarmaya çalışıyor. Hem atölyesine hem de iç dünyasına izleyiciyi de davet ederek mekânı dönüştürüyor. Sergi, Adana’da, Kun Art Space’te 1 Nisan’a kadar açık.