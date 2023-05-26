Doctor Who'nun yeni yüzü: Indira Varma

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:19

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:40

Bu yılın kasım ayında izleyicisi ile buluşacak yeni Doctor Who sezonu, serinin 60. yıl dönümüne özel 3 kısımdan oluşan bir giriş yapacak. Dizi, BBC’nin Disney markasıyla yaptığı anlaşma üzerine ilk kez uluslararası platformda BBC haricinde bir kanalda, Disney Plus’ta yayımlanacak.

15. Doktor suretinde Ncuti Gatwa’yı izleyeceğimiz yeni bölümlerle birlikte, bu evrene ilk adımını atacak isimler arasında Netflix’in favori yapımlarından biri olmasına rağmen askıya aldığı seri katil dizisi Mindhunter’ın başrol oyuncusu Jonathan Groff, RuPaul’s Drag Race serisinin en ilginç isimlerinden biri olan Jinkx Monsoon oynuyor. Kadroya katılan son isim ise Indira Varma oldu. The Duchess adını taşıyan esrarengiz bir karakteri canlandıracak olan oyuncunun rolü hakkında Russell T. Davies, “Tam anlamıyla spektaküler” cümlesini kurarak haberi doğrulamıştı.

Indira Varma, 2006'da Doctor Who yan ürünü Torchwood'un ilk sezonunda Suzie olarak rol almıştı. BBC, Varma'nın Whoniverse'e ikinci bir yolculuk yapacağını bildirdi. Bu yılın sonlarında David Tennant'ın, Doktor rolünü canlandırdığı bir üçlemenin ardından çıkış yapacak. İngiliz bilim kurgu dizisinin yeni sezonunda, başroller Tennant ve Ncuti Gatwa paylaşacak. Tennant'ın on beşinci doktor olarak döneceği dizi hakkında Varma, şu ifadeleri kullandı:

"Doctor Who'da olduğum için heyecanlıyım ve özellikle Doktor olarak Ncuti ile kozmik yolları kesiştiğim için heyecanlıyım ve onunla gezegenler arası yaramazlık yaratmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Torchwood'da Russell T. Davies için Suzie Costello'yu oynamayı çok sevdim.bu yüzden bu dünyaya yeniden girdiğim için çok heyecanlıyım."