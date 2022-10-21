Doğu Yücel’den ‘Güneş Hırsızları’

21 Ekim 2022 Cuma, 00:01

Sabah uyanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz her yer karanlık, Güneş yok! Işığa duyarlı bir uzaylı ırkı Dünya’da yaşayabilmek için Güneş’e perde çekmiş, insanlığı karanlığa, umutsuzluğa hapsetmiş.

Doğu Yücel, Can Yayınları tarafından yayımlanan ve insanlığın direnişini anlattığı distopik novellası Güneş Hırsızları’nda büyülü gerçekçilikten masal edebiyatına, korkudan bilimkurguya uzanan 11 öyküyle buluşturuyor okuyucuları.

Bu öykülerde her an her şey olabilir: Sinemaya tek başına gittiğinizde kendinizi izlediğiniz filmin içinde bulabilir ya da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda galaksiler ötesinden gelen bir uzaylıya âşık olabilirsiniz.

Yazar, sıradan insanların başına gelen sıra dışı hikâyeleri anlatırken; rüyaları biçimlendirebilir miyiz, ilham perileri gerçek olabilir mi, Dünya’nın asıl sahipleri kim, öpüşürken neden gözlerimizi kapatırız? sorular da yöneltiyor okuyuculara. Ve bu sorular, gülümseten metaforlar ve zengin bir hayal gücüyle beklenmedik yanıtlara kavuşuyor.

Güneş Hırsızları / Doğu Yücel / Can Yayınları / 312 s. / 2022.