Dune hayranlarına müjde: Seri devam edecek...

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:47

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:47

Denis Villeneuve, "Dune" serisinin üçüncü bölümünü çekmeye yönelik niyetlerini ve planlarını paylaştı. Başlangıçta Frank Herbert'in kitabını iki ayrı film olarak çekmeyi planlayan Villeneuve, pandemi sonrası dünyada "Dune: Bölüm 1" ile elde ettiği gişe başarısı ve olumlu eleştiriler sonrası "Dune: Bölüm 2"nin onayını aldı. Ancak serinin hikayesi sadece iki filmle sınırlı değil.

Villeneuve, "Dune: Bölüm 2"nin ardından "Dune" evrenine devam etmek istediğini belirtiyor. Frank Herbert'in orijinal kitabının devamını nitelendiren diğer kitaplar da bulunuyor. Ayrıca, Herbert'in ölümünden sonra oğlu Brian Herbert tarafından da seriyi genişleten kitaplar yazıldı. Bu nedenle, Villeneuve "Dune: Bölüm 2"nin başarılı olması durumunda daha fazla film çekmeyi ve seriyi tamamlamayı planlıyor.

Villeneuve, en büyük hayalinin Frank Herbert'in "Dune" romanının doğrudan devamı olan "Dune: Mesih"i uyarlamak olduğunu söylüyor. Villeneuve, bu kitabın aslında Paul Atreides'i bir kahraman olarak göstermekten ziyade bir uyarı niteliğinde olduğunu ve kendi uyarlamasında bu mesajı daha iyi yansıtmayı amaçladığını ifade ediyor. Villeneuve, "Dune: Bölüm 3"ün daha ezoterik bir hale geleceğini ve serinin bu noktada kağıt üzerinde kelimelerden ibaret olmadığını belirtiyor.

"Dune: Bölüm 2," Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux, Christopher Walken gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı bir kadroya sahip. Filmin 2024 yılında sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Villeneuve'un "Dune" evrenine devam etme isteği, serinin hayranları için heyecan verici bir gelişme olarak görülüyor.