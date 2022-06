Zack Snyder’ın yeni filmi “Rebel Moon”dan ilk görsel paylaşıldı

09 Haziran 2022 Perşembe, 18:12

DC filmleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip yönetmen Zack Snyder, "Man of Steel", "Batman V Superman: Dawn of Justice", "Justice League" gibi filmleriyle kariyeri boyunca asla gündemden düşmedi. Zack Snyder’ın yeni filmi “Rebel Moon” Netflix'e geliyor. Rebel Moon filmi konusu nedir? Rebel Moon filmi oyuncuları kimler?

İşte Rebel Moon filmi hakkında tüm ayrıntılar...

REBEL MOON OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Corey Stoll, Alfonso Herrera Djimonh Hounsou, Ray Fisher ve Doona Bae gibi isimlerin bulunduğu "Rebel Moon"un oyuncu kadrosuna usta oyuncu Anthony Hopkins de katıldı.

Netflix'in sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu:

"Zack Snyder's REBEL MOON adds two-time Academy Award winner Anthony Hopkins in the voice acting role of Jimmy, a sentient JC1435 mechanized battle robot and one-time defender of the slain King." #GeekedWeek

"Zack Snyder'ın REBEL MOON'u, duyarlı bir JC1435 mekanize savaş robotu ve bir zamanlar öldürülen Kral'ın savunucusu Jimmy'nin seslendirme rolüne iki kez Akademi Ödüllü Anthony Hopkins'i ekliyor."

Zack Snyder, büyük heyecan yaratan bu tweeti "Bu doğru" ifadesiyle alıntıdı.

REBEL MOON VE ANTHONY HOPKİNS

"Rebel Moon" da yine Snyder tarafından yönetilen "Army of the Dead" (Ölüler Ordusu) ve "Army of Thieves" (Hırsızlar Ordusu) senaristleri Shay Hatten ve "Act of Valor" (Şeref Madalysaı) ve "300 Spartalı" ortak yazarı Kurt Johnstad tarafından kaleme alındı.

Aslında bir Star Wars filmi olarak tasarlan "Rebel Moon"un Disney'e satılmasının ardından yepyeni bir hikaye oluşturuldu.

Jimmy, Anthony Hopkins'in sesiyle hayat bulacak. Tüylü bir pelerinle örtülmüş ve bir hayvanın boynuzlarıyla süslenmiş bir figür olarak öne çıkıyor. Delici robotik mavi gözleri, Jimmy'nin kıyafetlerinin doğal kaba görünümüyle göz dolduruyor. Bu görüntü, savaş için tasarlanmış bir robotun neden bir asa taşıdığı ve bu kadar benzersiz bir törensel tarzda giyindiği konusunda soruları gündeme getiriyor.

REBEL MOON KONUSU NEDİR?

Film, kendi dünyasını kötü tiran Balisarius'tan (Ed Skrein) korumak için diğer gezegenlerin savaşçılarının yardımını alması gereken Kora (Sofia Boutella) adlı bir kadını konu ediniyor. Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın, "Yedi Samuray" filminden ilham alarak seçilen kahramanlar, her biri kendi benzersiz stillerine sahip eklektik bir karakter grubu olacak ve savaşta bir bütün oluşturacaklar.