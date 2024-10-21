Dünyanın en iyi illüzyonistleri İstanbul’da buluşuyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:34

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:34

Yepyeni bir gösteri olan "C’est la Magie", günümüzün en iyi 5 illüzyonistini bir araya getiriyor. Gösteri, hayal gücünün sınırlarını aşarak, izleyicileri gerçeğin illüzyondan ayrılamadığı bir dünyaya davet ediyor. İllüzyonların yanı sıra en son teknolojiyi, nefes kesici ışık efektlerini, etkileyici sahne düzenlemelerini ve kostümleri ile geleneksel sihir tanımı bir adım öteye taşınıyor.



Luis de Matos

Portekizli illüzyonist, Yılın Sihirbazı, Merlin ve Devant Ödülleri dahil birçok ödül kazanırken, Portekiz’de bir stadyumun açılışında 52 bin seyirci önünde gerçekleştirdiği sihir gösterisiyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.



Darcy Oake

Genç Kanadalı yetenek, America’s Got Talent programı sayesinde dünya çapında bir üne kavuştu. Kraliçe II. Elizabeth’in 90. doğum günü partisinde gösterisini sergileyerek, kraliyet ailesini o kadar büyüledi ki özel bir akşam yemeğine davet edildi.



Yu Hojin

Gösterinin en genç üyesi, 2012 FISM Sahne Büyük Ödülü ve "Yılın Sihirbazı" ödülünün sahibi. İzleyicilerin favorisi olan Yu Hojin, Güney Koreli ve America’s Got Talent yarışmasının 2022 yılındaki finalistlerinden biri.



James More

İngiltere’nin meşhur illüzyonisti, Britain’s Got Talent yarışmasının en çok izlenen gösterisiyle adını duyurdu. YouTube videoları, tüm zamanların en viral olanlarından sadece bazıları. Bu karizmatik sihirbaz, performanslarıyla dünyayı yıllardır büyülüyor.



Enzo Weyne

Dünyanın en aktif illüzyonistlerinden biri olan bu sanatçı, 30’dan fazla ülkede gösteri sergiledi. Fransız sihirbaz, "Best Magic Show" ve "Madrake D’OR" ödüllerinin sahibi.