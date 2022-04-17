Dünyaya isimlerini duyuran genç sanatçıların son örneği Jamal Aliyev

17 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Klasik müzik alanında bir çocuğun, gencin nitelikli bir eğitim alabilmesi çok masraflı ve disiplin isteyen bir iş. Üstün yetenekli çocukları keşfetmekle bitmeyen bu süreç, uzun yıllar onların hem müzikal açıdan hem de kişisel yaşantılarındaki ihtiyaçlarını karşılamayı gerektiriyor.

Günümüzde Türkiye, bu konuda çok fazla ülkeden geride kalmış durumda. Hatta yaklaşık 60 senedir üstün yetenekli gençler devletten neredeyse hiç destek görmüyor. Geriye dönüp bakıldığında, 1948’de çıkarılan ve 20 yıl boyunca sürdürülen Harika Çocuk Yasası işlevsiz kaldığından bu yana klasik müzik konusunda vakıf ve dernekler dışında gençler kendilerine destek bulamıyor. Tüm dünyanın tanıdığı Türk sanatçılar İdil Biret, Suna Kan, Gülsin Onay gibi duayen isimler bu yasa ile eğitimlerini dünyada, büyük sanatçılardan eğitim alarak tamamlayabilmişlerdi.

13 YILDIR...

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), 2009 yılında yönetim kurulu üyesi Berrin Yoleri’nin öncülüğünde kurulan ÇEV Sanat ile bu açığı kapatmak için çaba sarf ediyor. Devlet desteksiz, bağışlarla yürütülen bu süreç bile genç Türk sanatçıların tüm dünyanın gıptayla baktığı isimler haline gelmesini sağladı.

ÇEV Sanat’ın, Yoleri’nin deyimiyle “Sıra dışı yetenekli gençlerin önlerindeki taşları süpürdüğü” isimlerden birisi de çellist Jamal Aliyev. 1993 doğumlu, mütevazı, bilgili ve başarılı bu genç, müzisyen bir ailede doğmuş. Küçük yaşlarda yeteneğini sergileyip eğitimini İngiltere’de burslu olarak sürdürmüş.

DEVLETTEN SIFIR DESTEK

Aliyev, Yoleri ve ÇEV Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altınel ile bu yıl 9. kez yapılacak olan dev ÇEV Sanat Konseri’nin tanıtım toplantısında bir araya geldik. Konser, Atatürk Kültür Merkezi’nin şu an tadilatta olan büyük sahnesi açıldıktan sonraki ilk büyük konser olacak. Haldun Dormen’in onur konuğu olacağı gecede, vakfın daimi destekçisi Halit Ergenç sunuculuk yapacak. Olten Filarmoni Orkestrası’nı şef İbrahim Yazıcı yönetecek, konserin solisti ise Jamal Aliyev olacak. Çellist Aliyev’e ÇEV Sanat’ın desteklediği genç sanatçılar eşlik edecek.

Toplantıda en çok dile getirilen konu, genç isimlerin ihtiyacı olan destek konusuydu. ÇEV’in devletten destek göremediği gibi, rutin denetlemelerde çocukların eğitimlerine harcanan bağışlarının da müfettişler tarafından “sıkı bir şekilde” ve ilginç sorularla denetlendiğini öğrendik. Sponsor ve bağışçıların destekleriyle bu seviyelere gelinebilirken Harika Çocuk Yasası tekrar çıksa Türkiye’nin klasik müzik alanında tüm dünyanın kıskanacağı bir ülke haline gelebileceği konuşuldu ve bu abartı değil. ÇEV Sanat’ın burs verdiği ve buraya tek tek sıralamaya yerimizin yetmeyeceği isimlerden kimisi başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde akademisyen, doçent, dünya çapındaki festivallerde jüri olabilecek seviyeye gelmiş. Aliyev de doktorasını tamamlamak üzere. Üç yılın ardından ÇEV Sanat’tan “mezun” olacak. Şimdiden dünya çapındaki birçok büyük sahnede konser verdi, hatta bu sonbaharda Fazıl Say ile birlikte ABD turnesine çıkacak. ÇEV’in el üstünde tuttuğu Aliyev, bir “yıldız” olmak için çok çalıştığını dile getiriyor. Yakışıklılığıyla dikkat çeken genç isim, giyim tarzına da büyük özen gösteriyor. Aliyev’in başarılarının diğer genç isimleri de teşvik ettiğini dile getiriyor Yoleri. Jamal Aliyev’in mart ayında çıkardığı “Illusion” isimli albümü de ÇEV Sanat Konseri’nde dinlenilebilecek.

SADECE THY İLE SORUN YAŞIYOR

Jamal Aliyev’in, Giuseppe Guarneri’nin 1690 yapımı çellosu var. Aliyev’in, değerli enstrümanını dünyaca ünlü sahnelerde çalmak için yanında götürürken Türk Hava Yolları (THY) ile çeşitli sorunlar yaşadığını da öğrendik. Uçak bagajına vermenin söz konusu olmayacağı bu enstrümanı yanında taşımak zorunda olan Aliyev, diğer ülke havayollarıyla sorunsuz uçarken THY ile sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. İkinci bir koltuk alıp yanında taşımak istediğinde biletlerin iptal edildiğini, bu nedenle konserleri kaçırdığını dile getiriyor.