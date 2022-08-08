Dustin Hoffman, 8 Ağustos 1937 tarihinde dünyaya geldi
Bugün, karakter oyuncularıyla başrol oyuncuları arasında daha önceden var olan ayrımı yok eden oyunculuğuyla Hollywood’da kendisine seçkin bir kariyer yaratan Dustin Hoffman'ın doğum günü.
Ailesi ona Dustin ismini oyuncu Dustin Farnum'dan esinlenerek vermişti. Dustin Hoffman, Santa Monica Communicty College’i bitirdi. Lee Strasberg ile çalışmak için New York'a taşınmadan önce Pasadena Playhouse’da öğrenim gördü. Hollywood’a gelişinden itibaren film yapımında yepyeni ve canlı yaklaşımların getirilmesine yardımcı oldu. Karakter oyuncularıyla başrol oyuncuları arasında daha önceden var olan ayrımı yok eden oyun tarzıyla Hollywood’da kendisine seçkin bir kariyer yapmayı başardı.
Dustin Hoffman’ın film dünyasının dikkatini ilk çekişi, Mike Nichols’un “The Graduate” adlı filminde çizdiği Benjamin Braddock rolüyle oldu. O filmdeki rolüyle Oscar adaylığı aldıktan sonra ilerleyen yıllarda Midnight Cowboy, Lenny, Tootsie ve Wag the Dog gibi birbirinden ayrı kulvarlardaki filmlerdeki başarısıyla altı kez daha Oscar adaylığı aldı. Papillon filminde Steve McQueen ile kamera karşısına geçti; bu filmde ününü perçinledi. Toplamda yedi defa eşiğinden döndüğü Oscar ödülünü, 1979 yılında oynadığı Kramer Vs. Kramer ve 1988 yılında Tom Cruise ile birlikte kamera karşısına geçtiği Yağmur Adam ile kucakladı. Dustin Hoffman, yakın dönemde Marc Forster imzalı Stranger Than Fiction adlı filmde Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Emma Thompson ve Queen Latifah’la rol aldı. Hoffman’ın yakın dönemde kamera karşısına geçtiği bir başka ses getiren film, Tom Tykwer imzalı “Perfume” oldu.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!