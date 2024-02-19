'Duyumsama', Ankara CKM'de

Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:43

Güncelleme: 19.02.2024 - 17:43

1948 yılında Samsun'da doğan Serap Etike, sanat eğitimine olan tutkusunu genç yaşta keşfetti ve o günden beri sanatın büyüsüyle kendini sürekli olarak besledi. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda başladığı resim eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora dereceleriyle taçlandırdı. Bu süreçte, sanatın farklı alanlarında çalıştı, birçok üniversitede sempozyum ve kongrelerde deneyimlerini paylaştı. Etike'nin eserlerindeki zenginlik, sanatın evrenselliğini ve insanı etkileyebilme gücünü yansıtıyor. Sergide yer alan eserler, soyutlamacı, sembolist ve anlatımcı özellikler taşıyor. Sanatçı, eserlerinde sadece estetik bir bakış açısı sunmanın ötesine geçerek insanı derinden etkileyen, onu düşünmeye sevk eden bir derinlik sunuyor. Teknolojinin giderek artan etkisiyle birlikte, sanatın insanı insan yapan özüne dönüşünün önemini vurgulayan sanatçı, eserlerinin bu doğrultuda bir yol gösterici olacağına inanıyor. Etike, izleyiciyle duygusal ve düşünsel deneyimini paylaşıyor. "Duyumsama" sergisi, sanatseverlere sadece bir sergi değil, aynı zamanda sanatın insanlık üzerindeki etkileyici gücünü keşfetme fırsatı sunuyor. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde 1 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek olan sergi, sanat dolu bir deneyim yaşamak isteyen herkesi bekliyor. Bu benzersiz sergi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.