Edebiyatta işbirliği: Tuhaf ve İnkılap Kitabevi birleşiyor

İnkılap Kitabevi ve Tuhaf birleşiyor. Yeni marka, işbirliğinin ilk kitabı olarak Tuhaf Kitap ile mart ayında okurlarla buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 13:14
Edebiyatta işbirliği: Tuhaf ve İnkılap Kitabevi birleşiyor
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Yaklaşık bir asırdır yayıncılıkta olan İnkılâp Kitabevi ve kültür-sanat alanında eserleriyle öne çıkan Tuhaf işbirliği yaptı. 

Biyografiden nehir söyleşiye, sağlıktan psikolojiye farklı disiplinlerde kitapları, genç okurun ilgisini çekmeyi hedefleyen tasarım ve yeni bakış açısıyla raflarda yerini alacak.

Yeni markanın ilk kitabı, Türkiye’nin usta yazarlarının da yer aldığı Tuhaf Kitap markası ile mart ayında okurla buluşacak.  


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