Edgar Wright 'Baby Driver 2'yi yönetmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:27

Güncelleme: 27.06.2024 - 14:27

Edgar Wright, 2017 yılında büyük beğeni toplayan "Baby Driver" filminin devamı için kolları sıvıyor. Geçtiğimiz yıl Wright'ın, "Baby Driver 2" senaryosuna son rötuşları yapmaya çok yakın olduğu ve bu projenin bir sonraki filmi olabileceği konuşuluyordu. Ancak daha sonra "Running Man" ve "Barbarella"gibi projeler duyurulunca, devam filminin rafa kalktığı düşünülmüştü.

Daniel Richtman'a göre, "Baby Driver 2" Wright'ın "Running Man" projesinin ardından çekeceği film olacak ve çekimlere 2024'ün sonlarında başlanacak. Orijinal kadronun, özellikle başrol oyuncusu Ansel Elgort'un geri dönüp dönmeyeceği henüz açıklanmadı. Ancak Jon Bernthal'ın devam filminde çok daha büyük bir rol alacağı belirtiliyor. İlk filmde Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey ve Elza Gonzalez gibi isimler de yer almıştı.

Wright'ın Sydney Sweeney'nin başrolünde olduğu "Barbarella" projesi ise hala geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında ve muhtemelen 2026 ya da 2027'ye kadar çekilmeyecek. Bu nedenle Wright'ın "Running Man" sonrası sıradaki filmi olarak "Baby Driver 2"yi seçmesi mantıklı görünüyor.

Ayrıca, bir zamanlar Emma Stone'un başrolde olacağı söylenen "The Chain" projesi de rafa kaldırıldı. Wright, daha büyük projelere odaklanmış durumda.