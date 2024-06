Efsaneleşen oyun film oluyor: Street Fighter filmi 2026 yılında beyazperdede...

Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:53

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:53

Sony Pictures, efsanevi dövüş oyunu serisi "Street Fighter"ın yeni film uyarlamasının 20 Mart 2026'da sinemalarda olacağını duyurdu.

1987 yılında piyasaya sürülen "Street Fighter", dünya çapında 49 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok bilinen ve en çok hasılat yapan video oyunu serilerinden biri haline geldi. Ryu, Ken, Chun-Li, Guile ve M. Bison gibi ikonik karakterlerin yer aldığı oyun, çeşitli spin-off'lar ve crossover'larla da genişledi. Capcom, ayrıca "Resident Evil" ve "Monster Hunter" gibi diğer popüler oyunların da arkasında.

Bu, "Street Fighter"ın ilk beyaz perdeye uyarlanışı değil. 1994 yılında Universal, Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen ve Raul Julia'nın rol aldığı bir uyarlama yaptı. 2009'da ise 20th Century Fox, Kristin Kreuk'un başrolde olduğu "Street Fighter: Chun-Li Efsanesi"ni yayınladı. Ancak her iki film de eleştirel ve ticari açıdan başarısız oldu.

Son yıllarda video oyunu uyarlamaları gişe başarısızlıklarıyla özdeşleşmiş olsa da, "Sonic the Hedgehog" ve onun 2022'deki devam filmi, Tom Holland'ın başrolünde olduğu "Uncharted", "Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves" ve "Super Mario Bros. Movie" gibi projeler büyük başarı elde etti. TV dünyasında da "The Last of Us" ve "Fallout" uyarlamaları büyük ilgi gördü.

Legendary Entertainment, "Dune", "Godzilla vs. Kong", "Pokemon: Dedektif Pikachu" ve "Enola Holmes"gibi birçok uyarlama projesiyle deneyimli bir yapımcı. Şirket, bu yılın başlarında "Dune: Part Two" filmini yayımlayan Warner Bros. ile bağlarını kopardı ve şimdi Sony ile dağıtım anlaşması yaparak yeni projelere odaklanıyor.