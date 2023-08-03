Eğlenceli atölyeler İş Sanat’ta

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde “Yaşasın Cumhuriyet”, “Cumhuriyet Postası”, “Afişte Cumhuriyet”, “Müze Hatıram”, “Dünyanın Parası” atölyeleri İstanbul’da 6-20 Ağustos; Ankara’da ise 5-27 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak yapılacak.

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi ise “Yaşasın Cumhuriyet”, “Kilden Mühür”, “Dünyanın Parası” atölyeleri ile öğrencileri misafir edecek.



