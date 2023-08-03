Eğlenceli atölyeler İş Sanat’ta
İş Sanat, farklı yaş grubundaki öğrencileri, ağustos ayında da eğlenceli ve öğretici atölyeler ile buluşturacak.
İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde “Yaşasın Cumhuriyet”, “Cumhuriyet Postası”, “Afişte Cumhuriyet”, “Müze Hatıram”, “Dünyanın Parası” atölyeleri İstanbul’da 6-20 Ağustos; Ankara’da ise 5-27 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak yapılacak.
Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi ise “Yaşasın Cumhuriyet”, “Kilden Mühür”, “Dünyanın Parası” atölyeleri ile öğrencileri misafir edecek.
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