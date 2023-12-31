Ekranda yeni yıl: 2023’ü geride bıraktığımız son gecede neler izlenebilir?

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:18

Küresel salgınla birlikte yaşamımızdaki yerini iyiden iyiye güçlendiren dijital film/dizi platformları ve diğer internet siteleri, mevcut ekonomik koşullarda önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni yılı dışarıda kutlamanın deyim yerindeyse lüks haline geldiği bugünlerde, evinizde, televizyon başında izleyebileceğiniz yeni yıl temalı filmleri ve ulusal kanallardaki televizyon programlarını sizin için derledik.

Tatil/Netflix

Başrollerinde Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law ve Jack Blackin gibi isimlerin olduğu romantik komedi “Tatil”, aşk hayatları kötü giden farklı ülkelerden iki genç kadının, tatil için evlerini değiştirmeye karar vermesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Grinç/Netflix

Sert karakterli, huysuz Grinç, neşeli Whoville Kasabası’nda Noel’i sekteye uğratma planları yapar ama sevgi dolu küçük bir kız tüm bu fikirleri değiştirir. Çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz Grinç’in oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatc ve Cameron Seely gibi isimler bulunuyor.

Buz Devri Macerası/Disney+

Klasikleşmiş bir film “Buz Devri”. “Buz Devri Yeni Yıl Macerası” da yine serinin en iyi klasiklerinden. 2011 vizyon tarihli ve 26 dakikalık bu kısa filmde Sid, kazayla Manny’nin yadigâr yeni yıl taşını kırar ve Noel Baba’nın yaramazlar listesine girer. Yanlışlığı düzeltmek için de Kuzey Kutbu’na gidecektir. Ancak her şey daha kötüye gider. Olanları düzeltmek ise Manny’nin ve onun ekibinin elindedir.

Yeni Yıl Şarkısı/Disney+

Charles Dickens’ın “Bir Noel Şarkısı” adlı öyküsünden uyarlanan 2009 yapımı film, Robert Zemeckis tarafından yazıldı ve yönetildi. Başrolde Ebenezer Scrooge’ın gençliğini, yetişkinliğini ve yaşlılığını ve Scrooge’a musallat olan üç hayaleti canlandıran Jim Carrey yer alıyor.

Candy Cane Lane/Prime Video

Mahallesinin yıllık Noel ev dekorasyonu yarışmasını kazanmayı amaçlayan ve Noel’in 12 gününü canlandıran haylaz bir elfle yanlışlıkla anlaşma yapan bir adamı anlatan bu tatil komedisi macerasında Eddie Murphy başrolde. 2023 vizyon tarihli filmin yönetmeni ise Reginald Hudlin.

Noel Sürprizleri?/Prime Video

Başrollerinde Asa Butterfield, Cora Kirk ve Danny Mays’in olduğu “Noel Sürprizleri?”nde, Noel arifesinde Marlyebone Garı’nda vedalaşan Hayley ve James, Noel’i ayrı geçiremeyeceklerini fark ederek birbirlerine sürpriz yapmak için habersiz bir şekilde tren değiştirir. Kar yağışıyla birlikte Noel’de birbirlerinin ailelerinin yanında mahsur kalacakları gerçeğini fark eder. Aşkları, en büyük sırlarının ortaya dökülmeye başlamasıyla birlikte ayakta kalabilecek midir?

Şahane Hayat/Apple TV

Sinema tarihinin en iyileri listelerinin üst sıralarında kendisine yer bulan bir Frank Capra başyapıtı “Şahane Hayat”, James Stewart ve Donna Reed’ın muhteşem uyumuyla hep akıllarda kaldı. Film, art arda gelen olaylar nedeniyle bunalıma giren ve ölümü düşünen bir iş insanının, bir kadın yardımıyla yaşamın anlamını yeniden keşfetmesini anlatıyor.

ULUSAL KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanalları her yıl olduğu gibi 2024’e girerken de yılbaşı özel programları hazırladı. Kanalların yeni yıla girerken yayın akışları şöyle:

FOX: Bugün yayın akışında saat 20.00’de Kirli Sepeti dizisi ve 23.00’te yılbaşına özel Müstakbel Damat filmi ekranlara gelecek.

SHOW TV: 31 Aralık akşamı saat 20.00’de Güldür Güldür Show Yılbaşı özel programı ekrana gelecek. Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları arasında Metin Özülkü, Norm Ender, Sibel Alaş ve daha birçok ünlü bulunuyor.

Kanal D: “Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel”: Kanal D’nin “Şarkılar Bizi Söyler” programında ise Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunuculuk yapacak. Program, Tuğçe Kandemir, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş ve Kutsi’ gibi isimleri ağırlayacak.

NTV: “Yılbaşı Özel”: Ceyda Düvenci ve Sinan Canan’ın sunacağı programda ağırlanacak isimler arasında Hayko Cepkin, Umut Kurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray, Ayşe Begüm Onbaşı, piyanist Can Saraç, Selin ve Deniz Seki gibi isimler yer alacak.