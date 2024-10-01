El Sanatları ve Tasarım Fuarı CRAFTİSTANBUL beşinci kez kapılarını açıyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:39

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:39

El sanatları ve tasarım tutkunları, 2-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da bir araya geliyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ustalar, sanatkârlar, tasarımcılar ve el sanatları üretimi yapanlar, CraftIstanbul'da buluşacak. Fuar, bu yıl Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Yerli ve uluslararası sanatçılar, tasarımcılar ve zanaatkârlar için bir buluşma platformu niteliğindeki CraftIstanbul, el sanatları ve tasarımın önemine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

GELENEKTEN YENİLİĞE KÖPRÜ: CRAFTISTANBUL

Geleneksel ve çağdaş el sanatları konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı, ulusal ve uluslararası el sanatlarını tanıtmayı, üreticilere yeni pazar kanalları kazandırmayı ve tüketicilere doğru ve kaliteli ürün sunmayı hedefleyen CraftIstanbul zengin içerik ve programlarıyla dikkat çekiyor.

CraftIstanbul 5. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı, alanında yetkin isimler tarafından gerçekleştirilecek konferanslar, paneller ve atölyeler eşliğindeki programıyla beş gün boyunca katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. El sanatları ve tasarım meraklıları için ilham kaynağı olabilecek fuarın giriş ücreti tam bilet 50 TL, öğrenci bileti ise 25 TL olarak belirlendi.

ZENGİN İÇERİK VE GENİŞ KATILIM

CraftIstanbul'da gelenekselleşen açılış töreni, 2 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da, Folklor Kurumu Derneği'nin halk dansları gösterisi ve müzik dinletisi ile başlayacak.

Bu yılki CraftIstanbul’da 100’e yakın katılımcı altında 600’e yakın el sanatçısı ve tasarımcının yer alması bekleniyor. Fuar, 60 uluslararası katılımcı ile birlikte 80’e yakın workshop, 20’yi aşkın konferans ve panel gerçekleşecek. Bangladeş, Özbekistan ve İran gibi ülkelerin katılım gösterdiği fuara yoğun ilgi bekleniyor.

Geleneksel ve çağdaş el sanatları arasında bir köprü niteliği taşıyan CraftIstanbul Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı, farklı kültürlerin zenginliklerini deneyimleme fırsatı sunmak için tüm sanatseverleri, tasarım tutkunlarını ve el sanatları meraklılarını bekliyor.