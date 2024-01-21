Emmy ödüllü dizi Succession'ın yaratıcısından spin off açıklaması
Succession'ın bir spin off ile yeniden devam etmesi konuşulurken dizinin yaratıcısı nihayet bu söylentilere açıklık getirdi.
Altı Emmy ve dört Altın Küre kazanan ödüllü drama dizisi Succession'ın spin off'ları olacağına dair haberleri izleyenleri heyecanlandırmıştı. Dizinin yaratıcısı Jesse Armstrong iddiaları reddetti.
Armstrong, BBC Radio 4's Today'e bunun böyle bir şey olmayacağını söyledi. "Bana yapılacak en ilginç şeymiş gibi gelmiyor" diyen Armstrong, kendisinin ve yazı ekibinin karakterleri artık yeterince yazdığını söyledi.
Dizinin yıldızlarından Matthew Macfadyen de Armstrong ile benzer açıklamalar yaptı. Tom Wambsgans'ı canlandıran İngiliz aktöre geçen hafta Emmy Ödülleri'nde karakterinin olası bir spin-off'u sorulmuştu.
Macfadyen, "Asla asla demem ama pek olası değil... Bu tamamen Jesse Armstrong'un ne yapmak istediğine bağlı" diyerek cevap vermişti.
Dizi, Brian Cox'un canlandırdığı medya patronu Logan Roy ve dört çocuğunun hayatındaki dönüm noktalarını konu alıyordu.
Jeremy Strong, Sarah Snook ve Kieran Culkin'in canlandırdığı çocuklar son derece başarılı şirketin CEO'su olarak görevi ondan devralmak için sürekli yarışıyordu.
Armstrong diziyi yaratırken Rupert Murdoch'un medya imparatorluğu gibi yüksek profilli isimlerden ilham almanın yanı sıra antik Roma da dahil olmak üzere tarihten de ilham aldığını söylemişti.
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