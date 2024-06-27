Emmy Ödüllü dizinin yeni sezonu beklentileri karşılamadı... 'The Bear'ın 3. sezonu yayımlandı!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:23

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:23

Emmy Ödülleri'nde büyük başarı elde eden FX'in popüler dizisi, The Bear'dan heyecanla beklenen yeni sezon geldi. Rotten Tomatoes açılışı 100 ile yapan ikinci sezonun ardından üçüncü sezon dizinin tutkunlarının isteğini karşılayamadı.

Dizinin yaratıcı yönetmeni Christopher Storer, 1. sezonda günlük bir mutfağın kaotik atmosferini yakalamıştı. 2. sezon, Carmy Berzatto'nun (Jeremy Allen White) eski bir İtalyan biftek dükkanını fine dining konseptine dönüştürme çabalarını anlatarak izleyicilere heyecanlı ve geçiş dönemini hissettirmişti. Ancak 3. sezon, benzer bir odaktan yoksun olarak, aynı düzeyde bağlayıcı bir anlatı sunamıyor.

Yeni sezonda, restoran çalışanlarının mesleki mükemmellik ve kişisel gelişim arayışları arasında bocaladığı görülüyor. Şef Carmy, genel müdür Richie (Ebon Moss-Bachrach) ile yaşadığı çatışmaların ardından, kendini tamamen yalnız bir mükemmellik arayışına kaptırıyor. Bu durum, ekibin geri kalanının dağılmasına ve kişisel hedeflerine ulaşmakta zorlanmasına neden oluyor.

3. sezon, dizinin önceki sezonlarda oluşturduğu topluluk hissini geri plana atarak, daha bireysel hikayelere odaklanıyor. Bu durum, bazı karakterlerin gelişimine engel olurken, diğer karakterlerin hikayelerini daha ilgi çekici hale getiriyor. Özellikle yardımcı şef Tina'nın (Liza Colón-Zayas) ekibe katılımı ve Carmy'nin kız kardeşi Natalie'nin (Abby Elliott) annelik süreci gibi yan hikayeler bulunuyor.