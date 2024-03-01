Emmy ödüllü yönetmen Akiva Schaffer, 'Naked Gun' yeniden çevrimini üstleniyor

Yayınlanma: 01.03.2024 - 23:03

Güncelleme: 01.03.2024 - 23:03

Paramount, uzun bir süredir beklenen "Naked Gun" serisinin Liam Neeson'lu yeniden çevrimini 2025 yılında vizyona sokacak. Proje, Emmy ödüllü film "Chip 'N Dale: Rescue Rangers"ın yönetmeni Akiva Schaffer tarafından yönetilecek ve Seth MacFarlane'in şirketi Fuzzy Door aracılığıyla üretilecek.

Ayrıca, Nickelodeon Movies ve Spin Master Entertainment işbirliğiyle yapılan "Paw Patrol 3" 31 Temmuz 2026'da, "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" devam filmi ise 9 Ekim 2026'da Paramount Pictures tarafından dağıtılacak.

Robbie Williams'ın hayatını konu alan müzikal "Better Man" 25 Aralık 2024'te özel bir gösterimle vizyona girecek ve 17 Ocak 2025'te geniş çapta yayınlanacak. Film, "The Greatest Showman"ın yönetmeni Michael Gracey tarafından yönetilecek.

14 Mart 2025 tarihinde vizyona girecek olan "Novocaine," nadir genetik bir duruma sahip bir banka yöneticisinin başından geçenleri konu alan yüksek konseptli bir aksiyon filmi. Başrollerde Jack Quaid ve Amber Midthunder yer alacak.

Dakota Fanning'in başrolünde yer aldığı Bryan Bertino'nun yazıp yönettiği "Vicious", 8 Ağustos 2025'te vizyona girecek. Film, genç bir kadının gizemli bir hediyetin içindeki rahatsız edici bir tavşan deliğine kayarken var olma mücadelesini konu alıyor.