Ensemble Contraste, ilk kez İstanbul'da konser verdi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:26

Boğaziçili genç girişimciler Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz tarafından kurulan Locksbridge ile viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil ve eğitmen Aycan Altungül'ün çalışmaları sonucu hayata geçen festivale konuk olan müzik topluluğu, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne aldı.

Topluluk, Orchestre Philharmonique de Radio France'ın solo flütçüsü Mathilde Calderini, viyola sanatçısı Arnaud Thorette ve piyanist Johan Farjot'tan oluşuyor. Konser öncesi soruları yanıtlayan topluluk, İstanbul'da ilk kez konser vereceklerini belirterek, Türk kültürünün misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını aktardı.

Piyanist Johan Farjot, normalde gruplarının çok daha kalabalık olduğuna değinerek, İstanbul konseri için Arnaud Thorette ve Mathilde Calderini ile birlikte geldiklerini söyledi.

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin, henüz yeni bir etkinlik olmasına rağmen emin adımlarla ilerlediği yorumunu yapan Farjot, "Bir atölyeye de katılma fırsatım oldu. Oradaki genç müzisyenlerin hali hazırda dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet edebilecek seviye olduğunu gördüm. Festivali, Türkiye'deki klasik müzik hayatının dünya ile bağlantısını kurmak bakımından önemli buluyorum ve bu tarz inisiyatiflerin çoğalarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Fransa'nın önde gelen flüt sanatçılarından Mathilde Calderini de İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu ve hiç yabancılık çekmediğini ifade etti. Mathilde, özellikle gençleri festivale davet ederek çok fazla keşfedilecek, klasik müzik meraklılarının kaçırmaması gereken bir festival programı olduğuna dikkati çekti.

Arnaud Thorette ise topluluğun tarzının farklı stiller arasındaki zıtlığı bir araya getirdiğine işaret ederek, "Topluluğumuz 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyadan farklı sanatçılarla çalışıyoruz. Klasik müzikten caz müziğine, müzikalden modern müziğe kadar farklı tarzları birleştirerek bir uyum yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'den de Fazıl Say'ı beğenerek takip ettiğini söyleyen Thorette, "Onun Doğu ve Batı müziğine kattığı tadı uzun yıllardır merakla takip ediyorum" ifadesini kullandı.

Festivalin Sanat Yönetmeni Nil Kocamangil, festivalin ikinci senesinin çok güzel devam ettiğini belirterek, "Geçen yılki coşkulu ilk yılın ardından bu sene de daha da büyük gruplarla devam ediyoruz. Aynı zamanda devam eden akademimizle dolu dolu bir festival geçiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kalıcı bir festival olarak uzun yıllar devam etmek istediklerinin altını çizen Kocamangil, şunları kaydetti:

"Hem konserler hem de akademiyle iki organizasyonu bir arada sürdürmek gerçekten kolay bir şey değil ama çok şükür ikisi de gayet güzel gidiyor. Festivalde olabildiğince, daha önce Türkiye'ye gelmemiş sanatçıları getirmeyi deniyoruz. Genç öğrencilere katkısı olması bakımından da her yıl yeni ve farklı enstrümanları akademiye dahil etmeyi amaçlıyoruz."

Ensemble Contraste, 2000 yılında kuruldu ve baroktan caza, klasikten tangoya ve çağdaş müzik kreasyonlarına kadar zengin bir repertuvara sahip.

2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında oda müziği konserlerinin yanı sıra CRR Konser Salonu'nun fuaye alanında farklı isimlerle söyleşiler yapılıyor. Çocuklar için atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Etkinlik programının ayrıntıları, İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.