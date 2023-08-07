Erkin Koray'ın kızından duygusal veda: Canımın içi babam, babamız...

Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray'ın ölüm haberini duyuran kızı Damla Koray, babasına duygusal bir mesajla veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 22:35
Erkin Koray'ın kızından duygusal veda: Canımın içi babam, babamız...
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Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaşan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Erkin Koray'ın kızı Damla, babasının vefatının ardından şunları yazdı:

"Babam... 'Baba'mız... Canımın taa içi... Ben kızın, ve seni 'baba' deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim senin çocuklar' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çoook seven kızın, Damla."


Erkin Koray

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