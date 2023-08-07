Süper Lig ekiplerinden Erkin Koray için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 22:08

Güncelleme: 07.08.2023 - 22:09

Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırılan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Koray'ın ölümünün ardından Süper Lig ekipleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinin paylaşımları şu şekilde:

Beşiktaş: "Türk müziğinin efsane isimlerinden, değerli sanatçı Erkin Koray’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Erkin Koray’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Usta sanatçı Erkin Koray’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray: "Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum #ErkinKoray'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Adana Demirspor: "Anadolu Rock müziğinin efsane ismi #ErkinKoray'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz."