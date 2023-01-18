Erol Başarık’tan ‘Güçlendirilmiş Parlamento Sistemi’

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 00:01

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 00:01

“Z gençliği olarak adlandırılan genç yaştaki arkadaşlarımın kitabını el kitabı ciddiyetiyle dikkatlice okumalarını ve önerdiğim Güçlendirilmiş Parlamento Sistemine sahip çıkacaklarını umut ederim. Toprak ağalarının Köy Enstitülerine karşı çıktığı gibi siyaset erbabı da aşağıda belirteceğim özellikle iki nedenle Güçlendirilmiş Parlamento Sistemine benim önerdiğim şekliyle karşı çıkabilir. Ama iç politikamızın temeli bu sistemle ve dış politikamız da ‘Yurtta barış, dünyada barış’ politikası üzerinden inşa edilmelidir. Türkiyemiz, başını ağrıtan ve bitmek bilmeyen problemlerden uzak kalacağı gibi bu politikalar uygulandığında dünya barışına da katkısı büyük olur.”

Kitaptan...

İngiltere’de aktif siyasetin içinde bulunan ve Reform 2000 Party’nin kurucu genel başkanlığını yapan ekonomist ve yazar Erol Başarık, Güçlendirilmiş Parlamento Sistemi (Halk Kitabevi) adlı kitabında Türk siyaset dünyasındaki tartışmalara ışık tutuyor ve “güçlendirilmiş parlamento sistemi” kavramını örnekleriyle irdeliyor.

“Parlamenter sistem kime veya kimlere karşı güçlendirilmelidir?”, “Parlamenter sistemi tehdit eden unsurlar nelerdir?, “Güçlendirilmiş parlamentodan ne anlaşılıyor?”, “Parlamento nasıl daha nitelikli duruma getirilebilir?” sorularından yola çıkarak yazdığı yazıları kitabında toplayan Başarık “Güçlendirilmiş Parlamento Sisteminin Gerekçesi” başlıklı bölümünde önerdiği sistemi ayrıntılarıyla işliyor.

Türkiye’nin dış politikasından türban meselesine, din-demokrasi ilişkisinden yolsuzluk ve işsizlik problemine, laikliğin içinde bulunduğu tehlikeden 2019 seçimleri özelinde seçim güvenliği tartışmalarına, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik öneri ve eleştirilerinden Türkiye’nin ihtiyacı olduğu düşündüğü “Çoban Haraketi”nin doğuracağı yeni partiye kadar birçok konuyu “güçlendirilmiş parlamento sistemi” penceresinden değerlendiriyor.

Güçlendirilmiş Parlamento Sistemi / Erol Başarık / Halk Kitabevi / 336 s. / 2022.