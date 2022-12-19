Eskişehir'e iki yeni sanat evi

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Törende konuşan Büyükerşen, “Bugün sanatla yoğrulan insanların eseri olarak iki sanat evini daha hizmete açacağız. Müze diyemiyoruz çünkü müze şartları çok farklı yapıları gerektiriyor. Bizim bu yapılarımız geleneksel Osmanlı yapıları. Üniversitemizin kuruluşunda büyük hizmetler veren Berna Türemen ile rahmetli eşi mavinin ressamı Ali İsmail Türemen eserlerini, ‘Eskişehirliler sanattan anlar’ diye bize bağışladılar. Biz de kabul edip, onların isimlerini verdik” diyerek hemşerileri adına Berna Türemen’e teşekkür etti.

Birikimlerini Eskişehir’e bağışlayan Berna Türemen ise, nedenini şu sözlerle ifade etti:“Seneler içindeki maddi, manevi çok büyük birikimin bir yerde toplanması gerekiyordu. Eskişehir’i seçtim çünkü burada üç sergi açtım, üniversitede taş baskı ve seramiklerimi yaptım. Eşim de mavi cam heykellerini burada yaptı. Altında pek çok anısıyla burada yapılan işler buraya döndü.”

Açılışa Türemen ailesi, sanatçı öğrencileri Oya Uzuner, Sevin Arslan, Aysun Çölbayır Diniz, Soner Genç, Sibel Özgüner, aralarında CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın da olduğu sanatsever Eskişehirliler katıldı.

İki katlı Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi’nde, sanatçının 1970’deki ilk sergisi “Mezar Taşları” ndan başlayıp seneler içindeki sergilerinden seçilen sadece mavinin peşindeki 75 parça suluboya, pastel, akrilik, özgün baskı resim ve desenleri, cam işleri, seramik-porselen tabakları, heykelleri bir araya getirildi. Ayrıca sanatçının 48 yıl dibe dalıp çıkardığı bin bir çeşit deniz kabuğu, deniz fotoğrafları, atölyesini ısıtan mavi çini sobası, fırçasından önlüğüne özel eşyaları ve ödülleri de sergilendi.

BERNA TÜREMEN’İN ‘KEDİLER DÜNYASI’

Berna Türemen Kedi Evi üç katlı, içi dışı sadece kedili eserler ve objelerle döşeli. En üst katta 55 kişisel sergi açmış olan sanatçının sadece “Kediler ve Kadınlar”, “Kedilerim”, “Hırranameler Serisi”, “Kediler Masalı” sergilerinden biriktirdiği kolaj, seramik, porselen teknikleri ve yağlı boya, suluboya, özgün baskı, ahşap boyası çalışmaları yer alıyor.

İkinci katta aynı zamanda dünyanın her yerinden eserler ve objeler toplayan çok ciddi bir kedi koleksiyoneri olan Berna Hanım’ın bu özelliğine saygı duyan Nasip İyem, Hulki Aktunç, Cihat Burak, Nedret Sekban, Feridun Oral, Sıtkı Ölçer, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Bihrat Mavitan gibi sanatçıların ve Türemenlerin bilgi, sevgi, emek ve heyecanıyla yetişen sanatçı öğrencilerinin ithaflı eserleri yer alıyor. Aynı katta Berna Hanımın yıllar içinde topladığı kedili yapıtlarıyla tanınan aralarında 80 ünlü sanatçının eserleri de bulunuyor.