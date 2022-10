Etini Acıtmak, Doğan Kitap etiketiyle raflarda

16 Ekim 2022 Pazar, 18:28

Etini Acıtmak, okuru düşünceye sevk eden öykülerle kapağını kapattıktan sonra da zihinde dönüp duran bir öykü kitabı. Yazar Orhan Murat Bahtiyar, öykülerinde insanoğlunun varoluşundan beri anlamaya çalıştığı ölüm, değişim, kayıp gibi bazı temel kavramları birey-toplum düzleminde irdeliyor. Öykülerin fonunda ise Sivas Katliamı’ndan, Gezi Direnişi’ne kadar ustaca gizlenmiş birçok toplumsal mesele fark edilmeyi, çözümlenmeyi ve belki anlaşılmayı bekliyor.

Okuru kasabadan şehre farklı mekânlarla, sosyoekonomik açıdan farklı seviyede kahramanlarla yüzleştiren yazar Orhan Murat Bahtiyar, tekdüze hayatların dikkatli bakıldığında ne kadar büyülü olabileceğini yalın bir dil ve kusursuz bir gerçeklikle, hayatın gündelik bir parçası gibi ele alıyor. İncelikle örülmüş kurgusu, sinematografik anlatım dili ve çok katmanlı yapısıyla Etini Acıtmak, edebiyatımıza yeni bir yazarı müjdeleyen bir ilk kitap.

Yazar hakkında

Orhan Murat Bahtiyar, Ankara Atatürk Lisesi ve TOBB ETÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mühendisliğin yanında profesyonel olarak fotoğraf ve sinemayla da ilgilenen Bahtiyar, New York National Academy ve School of Visual Arts’ta fotoğraf ve sinema eğitimi aldı. İlk kısa filmi Boşluk, New York Creative Mischief Show’da gösterildi. Öykü ve makaleleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Fotoğrafları Ankara, İstanbul ve New York’ta kişisel ve karma sergilerde yer aldı. 2016 yılında New York Üniversitesi’nde teknoloji yönetimi ve inovasyon üzerine yüksek lisansını tamamladı. Berlin’de yaşıyor ve Berlin-Humboldt Üniversitesi’nde dijital yaratıcılık üzerine akademik çalışmalarına devam ediyor. Etini Acıtmak ilk kitabı.