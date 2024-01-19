'Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson, 3. sezon için kolları sıvadı!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:15

Güncelleme: 19.01.2024 - 18:15

HBO dizisi "Euphoria"nın yaratıcısı Sam Levinson, şu anda dizinin 3. sezonu üzerinde çalıştığını duyurdu. Levinson, geçmişte "The Idol" adlı HBO dizisiyle eleştiri almış olsa da, "Euphoria" ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

Levinson'ın film yönetmenliği kariyeri, "Assassination Nation" "Another Happy Day" ve "Malcolm & Marie" gibi yapımlarla sınırlı kaldı ve eleştirmenlerden karışık tepkiler aldı. Ancak, "Euphoria" dizisi, gençlerin yaşamlarını ve zorluklarını çarpıcı bir şekilde ele alan sinematik bir TV şaheseri olarak öne çıktı.

HBO'nun patronu Casey Bloys, Levinson'ın "Euphoria"nın 3. sezonunu yazmakta olduğunu doğruladı. Ancak, gelecekte dizinin nasıl devam edeceği konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.

Levinson, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, 3. sezonu "kara bir film" olarak tanımlayarak, karakterlerin lise günlerinden sonraki yaşamlarında ilkelerini korumanın ne anlama geldiğini keşfetmeyi planladığını söylemişti.

Dizinin kostüm tasarımcısı Heidi Bivens, Vogue'a verdiği röportajda, 3. sezonunun 2. sezonun yaklaşık beş yıl sonrasında geçeceğini ve karakterlerin lise günlerinden sonraki hayatlarına odaklanacağını belirtti.

Ancak, prodüksiyonun başlama tarihi henüz netleşmediği için 3. sezonun yayınlanması bir süre alabilir. Ayrıca, dizinin başrol oyuncularının birçoğu film kariyerlerine odaklandığı için programlarını dengeleme konusunda zorluk yaşanabilir.