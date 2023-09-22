Euphoria dizisinin yıldız oyuncusu Angus Cloud'un ölüm nedeni belli oldu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:13

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:13

Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud geçen ay hayatını kaybetti. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunan oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmamıştı.

Ancak genç oyuncunun babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği düşünülüyordu.

"KAZARA AŞIRI DOZ"

Dizide Fezco karakteriyle tanınan oyuncunun vücudunda yüksek dozda fentanil, kokain ve metamfetamin bulundu.

Variety'nin haberine göre, Alameda County Adli Tıp ofisinden yapılan açıklamada, oyuncunun "kazara aşırı doz alarak" hayatını kaybettiği bildirildi.

ANGUS CLOUD KİMDİR?

Angus Cloud, izlenme rekorları kıran HBO yapımı Euphoria dizisinde "Fezco" karakteriyle ün kazanmıştı. Angus Cloud, ayrıca "The Line", "North Hollywood" gibi filmlerde de rol almıştı.

Conor Angus veya tam adıyla Conor Angus Cloud Hickey, 10 Temmuz 1998'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Oakland'da dünyaya geldi.

Angus, Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı bölümünde okudu. Brooklyn'deki Barclays Center'a yakın bir tavuk ve waffle restoranında çalışırken, Angus, kendisini dolandırdığından şüphelendiği Euphoria yapım ekibinden Jennifer Venditti tarafından keşfedildi.

Euphoria dizisi başladığı ilk andan itibaren konusuyla ve oyuncularıyla izlenme rekorları kırmıştı.