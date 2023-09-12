Euphoria'nın yıldızı yeni Paul Schrader filminde!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:39

Güncelleme: 12.09.2023 - 17:39

Jacob Elordi, usta yönetmen Paul Schrader'ın yeni filmi "Oh, Canada"da Richard Gere ile bir araya gelecek. Schrader, bu film için Russell Banks'in 2021 tarihli romanı "Foregone"dan uyarlamayı planlıyor. Roman, ölmekte olan bir belgesel film yapımcısının mirasıyla yüzleşmesini konu alıyor. Jacob Elordi, Avustralya aksanını Kanada aksanına dönüştürerek bu projede önemli bir rol üstlenecek.

Schrader, geçtiğimiz hafta sonu Facebook'ta film provaları sırasında Jacob Elordi ve Richard Gere'yi bir araya getiren bir fotoğraf paylaştı. Temsilciler, Elordi'nin projeye dahil olduğunu doğrulasa da henüz karakteri veya filmdeki rolü hakkında ayrıntılar paylaşmadı.

Paul Schrader daha önce yaptığı açıklamada, filmde "Kanada'nın ölüm için bir metafor olması" temasının işleneceğini söylemişti. Bu film, Schrader için oldukça kişisel bir proje gibi görünüyor.

OH CANADA'NIN KONUSU

Russell Banks'in "Foregone" romanı, Vietnam Savaşı döneminde Kanada'ya kaçan 60.000 asker kaçağından biri olan belgesel yapımcısı Leonard Fife'ın hikayesini anlatıyor. Fife, Montreal'de kanserden ölüm döşeğindeyken hayatını ve kariyerini anlamlandırmaya çalışırken, tüm sırlarını paylaşmayı kabul eder. Bu son röportaj, Fife'ın yardımcısı Malcolm MacLeod tarafından çekilir ve Fife'ın hayranları olan diğer kişiler tarafından anlam kazanmaya çalışılır.

"Oh, Canada"nın başrolü için önce Robert De Niro ile görüşüldüğünü söyleyen Schrader, daha sonra Richard Gere ile anlaştığını açıkladı.

Filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yayın tarihi hakkında henüz bilgi verilmedi ancak Jacob Elordi ve Richard Gere'in bir araya geleceği bu projenin sinema dünyasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Paul Schrader ve Russell Banks'in işbirliği, sinemaseverler için heyecan verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.