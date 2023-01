Everything Everywhere All At Once filminin oyuncuları kim? Everything Everywhere All At Once Oscar'da hangi dallarda aday gösterildi?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:11

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 10:13

Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan bilimkurgu filmidir. Michelle Yeoh ve Jami Lee Curtis'in oynadığı bağımsız komedi-drama "Her şey Her Yerde Aynı Anda" bütçesinin dört katı olan 100 milyon dolar gişe yapmış ve eleştirmenlerden büyük övgü almıştı.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kocasıyla yıllar önce Çin’den Amerika’ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek, tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenir.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michelle Yeoh

Ke Huy Quan

Stephanie Hsu

Jenny Slate

Harry Shum Jr.

James Hong

Jamie Lee Curtis

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Film, 11 Mart 2022'de South by Southwest festivalinde vizyona girdi ve 25 Mart 2022'de ABD'de 8 Nisan 2022'de Türkiye'de gösterime girdi.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE NEREDEN İZLENİR?

Everything Everywhere All at Once; Netflix, Google Play Filmler ve Apple TV'de izlenebilir.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE HANGİ DALLARDA ADAY GÖSTERİLDİ?

En iyi sinema filmi

En iyi yönetmen

En iyi kadın oyuncu

En iyi yardımcı kadın oyuncu

En iyi yardımcı erkek oyuncu

En iyi özgün senaryo

En iyi orijinal film müziği

En iyi kostüm