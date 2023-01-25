Everything Everywhere All At Once filminin oyuncuları kim? Everything Everywhere All At Once Oscar'da hangi dallarda aday gösterildi?
Bu yıl 95'incisi dağıtılacak Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmi (Everything Everywhere All At Once) 11 adaylıkla en çok kategoride ödüle aday gösterilen yapım oldu. Everything Everywhere All At Once filminin oyuncuları kim? Everything Everywhere All At Once Oscar'da hangi dallarda aday gösterildi?
Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan bilimkurgu filmidir. Michelle Yeoh ve Jami Lee Curtis'in oynadığı bağımsız komedi-drama "Her şey Her Yerde Aynı Anda" bütçesinin dört katı olan 100 milyon dolar gişe yapmış ve eleştirmenlerden büyük övgü almıştı.
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kocasıyla yıllar önce Çin’den Amerika’ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek, tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenir.
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michelle Yeoh
Ke Huy Quan
Stephanie Hsu
Jenny Slate
Harry Shum Jr.
James Hong
Jamie Lee Curtis
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
Film, 11 Mart 2022'de South by Southwest festivalinde vizyona girdi ve 25 Mart 2022'de ABD'de 8 Nisan 2022'de Türkiye'de gösterime girdi.
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE NEREDEN İZLENİR?
Everything Everywhere All at Once; Netflix, Google Play Filmler ve Apple TV'de izlenebilir.
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE HANGİ DALLARDA ADAY GÖSTERİLDİ?
En iyi sinema filmi
En iyi yönetmen
En iyi kadın oyuncu
En iyi yardımcı kadın oyuncu
En iyi yardımcı erkek oyuncu
En iyi özgün senaryo
En iyi orijinal film müziği
En iyi kostüm
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