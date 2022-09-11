Türkiye'nin 2023 Oscar aday adayı hangi film?
Bu yıl 95. kez düznelenecek Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için Türkiye'nin aday adayı belirlendi. Türkiye'nin 2023 Oscar aday adayı hangi film?
Dünyanın en prestijli ödülü olan ve bu yıl 95’incisi düzenlenecek Akademi Ödülleri için 'Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film' adayı, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği "Kerr" filmi oldu.
Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği'ne başvuran 10 filmin değerlendirilmesinin ardından, sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul Türkiye'nin aday adayı olarak "Kerr" filmini seçti.
KERR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hikâyesini yönetmenin aynı adlı kitabından alan "Kerr" babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan Can'ın yaşadıklarını anlatıyor. Can, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olur. Can’ın oradaki varlığını umursamayan katil, sakince olay yerinden ayrılır. Başvurduğu polis, ifadesinin alınmasının ardından Can’ın kasabadan ayrılmasına izin vermez.
KERR FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?
Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi ise Ukrayna adına yarışacak.
KERR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Filmin başrollerinde Erdem Şenocak, Jale Arıkan ve Rıza Akın yer alıyor.
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