Fato’ya çoklu uğurlama

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dün İstanbul Şişli’den toprağa verileceği Bodrum’a törenlerle uğurlandı. Girik için ilk tören, 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi’nin önünde yapıldı. Buradaki törende konuşan Girik’in kardeşi Günay Girik, “Biz daha önceden Şişli’de ablamın adının verildiği kız yurdunun açılışını Muammer Keskin ile planlamıştık. Çok hoşuna gitmişti. Bu toplantı olacaktı zaten. O bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen şu anda da görüyordur. En mutlu olduğu gün bugün olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"HAKSIZLIĞIN KARŞISINDAYDI"

Girik’in cenazesi daha sonrasında ikinci törenin yapılacağı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’na getirildi. CRR’deki törene kültür, sanat dünyasından birçok isim ve vatandaşlar katıldı. CHP milletvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de törene katılan isimler arasındaydı.

CRR’deki törende konuşan Fatma Girik’in yeğeni Fatma Ahu Turanlı da şunları kaydetti: “Vicdanıyla, şefkatiyle yol göstericim oldu, gerektiğinde sırtımı dayadığım koskocaman bir dağ oldu. O beni belki karnında büyütmedi ama kalbinde büyüttü. Seni her zaman çok seveceğim. İçtenlikle söyleyebilirim ki, o ülkesinin her bir ferdini, dağını, taşını, toprağını, kedisini, köpeğini, ağacını, kuşunu, çiçeğini, böceğini her şeyini çok severdi. Hiçbir canlıya zarar gelsin istemezdi. Her zaman haksızlık ve vicdansızlıkların karşısındaydı. Ne mutlu ki o büyük sevgisi de hiçbir zaman karşılıksız kalmadı.”

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında tanışıp daha sonrasında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar ise anneliği usta sanatçıdan öğrendiğini dile getirerek, “İyi ki annem oldu. İyi ki onun kızıyım. Onunla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. O hâlâ benim annem, benim çınar ağacım” diye konuştu.

"HEP DOĞRU SEÇİMLER YAPTI"

Gazetemiz yazarı Zeynep Oral, “Beni çarpan sonsuz yelpazesi olan oyunculuk yeteneğiydi” ifadelerini kullanırken, Girik’in efsaneleştiği oyunculuklarını sıraladı. Oral, “Fatma Girik hep ‘İyi insan olmak çok zordur. İyi insan, her gün seçimlerini doğru yapandır’ derdi. O seçimlerini hep doğru yaptı. Devrimcilikten yana yaptı, Atatürkçülük’ten yana yaptı... İyi ki yaşamlarımızdan Fatma Girik geçti” diye konuştu.

"MENFAAT PEŞİNDE KOŞMADI"

Ediz Hun ise “Fatma’yla 1964 yılında tanıştık. Olağanüstü bir kadındı, dürüsttü, mertti, menfaat peşinde hiç koşmadı. Tolstoy’un çok önemli bir özdeyişi var: ‘İnsanın gerçek gücü, sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır.’ Böyle bir kadın, böyle bir sanatçıydı. Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır” şeklindeki konuşmasını gözyaşları içinde noktaladı.

Nur Sürer de gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında “Sevdiği insanların üzerinden elini çekmezdi. Hastalığında bile arayıp sorardı” ifadelerini kullandı.

"DEVRİMCİYDİ"

Girik’in basın danışmanı Bircan Silan, “Devrimci, Atatürkçü bir kadındı. O asla korkmadı” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Sanat dünyamız için çok büyük kayıp ama Fatma Girik benim için mavi direnişin simgesiydi... Her şeyden önemlisi onun için insan olmaktı. Şan şöhret para pul hiçbir şey değil insanların kalplerine dokunabilmek onun için hayattaki en kıymetli şeydi. Bizler onu şu an belki madden kaybettik ama içimizde yaşayacak.”

Hülya Koçyiğit ise yaptığı konuşmada “Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı bir insandı. Önemli olan arkamızdan ‘iyi bir insandı’ dedirtebilmek. Fatma iyi bir insandı” dedi.

Fatma Girik’in naaşı, CRR’deki törenin ardından dini tören için Teşvikiye Camisi’ne getirildi. Girik’in cenazesi buradan da 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmek üzere Bodrum’a uğurlandı. Girik’in cenazesi, bugün Bodrum Merkez Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

"İSMİ YAŞAYACAK"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de aynı gün (24 Ocak) ölüm yıldönümleri olan Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı anarak başladığı konuşmasında “Emekçilerin hak aradığı her yerde o vardı. Metin Göktepe cinayetinin çözülebilmesi için attığı adımlar hâlâ aklımızda. İsmini ebediyen yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.



İMAMOĞLU: ATATÜRKÇÜ, HALKÇI BİR SANATÇIYDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CRR’deki törende yaptığı konuşmada, “Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın, emekçinin yanında olan bir sanatçıydı. Dürüst, Atatürkçü, halkçı bir sanatçıydı. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Türk sinemasını Fatma Giriksiz anlatamayız. İBB olarak Fatma Girik’le ilgili bir kitap çalışması yapmaktayız. Bu çalışmalar sürerken bulaşacaktık, buluşamadık, içimde bir ukde kalacak” ifadelerini kullandı.