Fatsa'dan şiir: Ümit Yakan hayalini gerçekleştirdi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:17

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:17

Ordu’nun Fatsa ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan, yüzde 40 engelli Ümit Yakan, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Yakan, yaşamından ve sokaklarda biriktirdiği anılardan ilham alarak yazdığı şiirlerini “Ümit Yakan Şiir Kitapları” adıyla kitaplaştırdı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen imza gününde şiir severlerle buluşan Yakan, “Ben kendimi şiirlerimde var ettim, yüreğimi dizelerime döktüm” diyerek duygularını ifade etti.

Kitapta toplamda 192 şiir yer alıyor. Yakan, yaşadığı zorlukların ve sokaktaki gözlemlerinin şiirlerine ilham verdiğini belirterek, “Bu kitabı tüm Fatsa’nın desteğiyle çıkardım. Bugün burada olmak benim için çok anlamlı” dedi.

İmza gününde yoğun ilgi gören Yakan, bu özel anı 3 Aralık gibi anlamlı bir günde paylaşmanın gururunu yaşadığını sözlerine ekledi.