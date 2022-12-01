Fazıl Say ile evliliklerini sonlandıran Ece Dağıstan'dan açıklama: 'Bize böyle bir son yazmam lazımdı'
Üç yıl önce nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan ile müzisyen Fazıl Say dün, boşandıklarını duyurdu. Ece Dağıstan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok güzeldi, hepsi hikâyeydi" dedi.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, piyanist eşi Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturmuştu. Say, dün Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı.
Ece Dağıstan da sosyal medya hesabından şu satırları yazdı:
"Hikâyenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı...Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı... Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı... Elimden gelenin de iyisini becermeyi istemem vardı... Ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı... Çok güzeldi, hepsi hikâyeydi..."
FAZIL SAY DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Say, "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile...." paylaşımını yapmıştı.
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