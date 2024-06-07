Festivalin son haftasında şölen

52. İstanbul Müzik Festivali, son haftasına girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:32
Festivalin son haftasında şölen
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52. İstanbul Müzik Festivali'nde dün Macar Franz List Oda Orkestrası, piyanist Gülsin Onay ve aynı zamanda orkestranın şefi olan çellist Istvan Vardai'ye eşlik etti. Festival, bu hafta Borusan Quartet'ten Edgar Moreau’ya, Alexandre Castro-Balbi’den Can Çakmur’a, Franz Liszt Oda Orkestrası’ndan Borusan Quartet & Synergy Vocals ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’na birçok önemli solist ve topluluğu konuk edecek. Piyanist Khatia Buniatishvili'nin “Labyrinth” başlıklı resitaliyle İstanbul Müzik Festivali 13 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda sona erecek. 

FESTİVALİN TEMASINA GÖNDERME

Besteci Dimitris Skyllas’ın eserinin dünya prömiyerini şef Burak Onur Erdem’in kurduğu Rezonans korosu ile Maria Deli, Tolga Akkaya ve Müşfik Galip Uzun yapacaklar. Onur Türkmen’in eserinin dünya prömiyerini ise, bestecinin de kurucuları arasında yer aldığı, Orhun Orhon yönetimindeki Nermin Kaygusuz Ensemble gerçekleştirilecek. İki prömiyerli ikinci Kökler konseri, 11 Haziran saat 20.00’de Deniz Müzesi’nde festival seyirciyle buluşacak.

İŞTE SON HAFTANIN PROGRAMI

52. İstanbul Müzik Festivali’nde son haftanın programı şöyle:

BİR PRÖMİYER GECESİ: BORUSAN QUARTET & SYNERGY VOCALS
8 Haziran Cumartesi, 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & EDGAR MOREAU
9 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

MÜZEDE BİR AKŞAM: CAN ÇAKMUR & ALEXANDRE CASTRO-BALBI
10 Haziran Pazartesi, 20.00, İstanbul Modern Sanat Müzesi

KÖKLER
11 Haziran Salı, 20.00, Deniz Müzesi

LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN & ASYA FATEYEVA: “ABBA DANCING QUEEN”
12 Haziran Çarşamba, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

KHATIA BUNIATISHVILI: “LABYRINTH”
13 Haziran Perşembe, 20.00, İş Kuleleri Salonu

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