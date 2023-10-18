Filistinli yazar Adania Shibli'ye verilen ödül geri çekilmişti... Can Yayınları'ndan karara tepki!

Can Yayınları, Filistinli yazar Adania Shibli için Frankfurt Kitap Fuarı'nda düzenlenmesi planlanan ödül töreninin iptal edilmesine tepki gösterdi. Yayınevinden yapılan açıklamada, "Ödülün geri çekilmesini kınıyoruz" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:36
Filistinli yazar Adania Shibli'ye verilen ödül geri çekilmişti... Can Yayınları'ndan karara tepki!
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Filistinli yazar Adania Shibli'nin LiBeraturpreis Ödülü'nün töreninin, Filistin-İsrail çatışması nedeniyle Frankfurt Kitap Fuarı'nın organizatörü LitProm tarafından iptal edilmesine yönelik sürüyor.

"KINIYORUZ"

Can Yayınları'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yazarımız Adania Shibli'nin 'Küçük Bir Ayrıntı' adlı romanına Frankfurt Kitap Fuarı tarafından verilmiş ödülün geri çekilmesini kınıyoruz."


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