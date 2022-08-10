Forrest Gump’ın Bollywood uyarlaması Laal Singh Chadda ne zaman vizyona girecek? Laal Singh Chadda filminin oyuncuları kimlerdir?
Dünyaca ünlü Hint aktör Aamir Khan’ın 1994 Oscar ödüllü film Forrest Gump’ın Bollywood’a uyarlanarak çekilen "Laal Singh Chadda" izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Laal Singh Chadda filmi ne zaman vizyona girecek? Laal Singh Chadda filminin oyuncuları kimlerdir?
Oscar ödüllü Hollywood filminden uyarlanan Laal Singh Chadda üzerine çalışmalar, 2018’de başlamış ancak Kovid-19 sebebiyle yarıda kalmıştı.
Filmin yapımcısı Karan Johar, Hindistan’ın daha önce Hollywood, Kore ve Avrupa’dan filmler uyarladığını ancak böyle "ikonik bir Hollywood filminin henüz görülmediğini" ve filmin "Hint lezzetinin getirilebileceği evrensel bir hikaye olduğunu" söyledi.
Filmin yönetmeni Advait Chandan da bir Bollywood klasiği olan müzikalin de bu filmde kullanılacağı aktardı.
LAAL SİNGH CHADDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Dünyaca ünlü Hint aktör Aamir Khan’ın 1994 Oscar ödüllü film Forrest Gump’ın Bollywood’a uyarlanarak çekilen "Laal Singh Chadda" isimli yeni filmi, 11 Ağustos 2022'de vizyona girecek.
LAAL SİNGH CHADDA OYUNCU KADROSU
Filmin başrolünü dünyaca ünlü Hint oyuncu, yapımcı ve aynı zamanda yönetmen olan Aamir Khan üstleniyor.
-Kareena Kapoor
-Naga Chaitanya
-Mona Singh
-Manav Vij
-Kim Sharma
LAAL SİNGH CHADDA KONUSU
Filmin Hollywood versiyonunda, iyi kalpli ve saf "Gump"ın ABD tarihindeki önemli olaylara tanık olduğu anımsatılarak, Bollywood’a uyarlanan filmde de "Chadda" karakteri 20. yüzyıl Hindistan’ının kültürel ve politik olaylarıyla karşılaşacak.
Gump’ın meşhur, "Hayat bir kutu çikolata gibidir. İçinden ne çıkacağını asla bilemezsin." sözü de yeni filmde popüler Hint atıştırmalığı "golgappa" ile değiştirildi.
Film yapımcıları, ülkenin birçok farklı yerinde koşarken gösterilen Laal Singh Chadda’yı aynı zamanda "Hindistan’ın kaşifi" olarak gördüklerini ifade etti.
İlk senaryo okumasında "Laal" karakterini anında benimsediği söylenen 58 yaşındaki Aamir Khan’ın, çekimlerde fiziksel açıdan zorlandığı ancak tüm zorluklara rağmen pes etmediği ifade edildi.
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