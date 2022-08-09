Kusursuz Kiracı dizisinin konusu nedir? Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman başlayacak?
MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı Kusursuz Kiracı dizisi fragmanıyla merak uyandırıyor. Kusursuz Kiracı dizisinin konusu nedir? Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman başlayacak?
Yeni sezonda FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan Kusursuz Kiracı dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor
KUSURSUZ KİRACI'NIN KONUSU NEDİR?
Kusursuz Kiracı’da ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul’un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup’un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı’nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.
KUSURSUZ KİRACI'NIN OYUNCU KADROSU
Kusursuz Kiracı'nın oyuncu kadrosu; Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar’dan oluşuyor.
KUSURSUZ KİRACI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kusursuz Kiracı dizisinin Eylül 2022'de başlaması bekleniyor.
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