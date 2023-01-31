Kimsesiz Çocuk Remi filminin konusu nedir? Kimsesiz Çocuk Remi filminin yaş sınırı kaç?
Kimsesiz Çocuk Remi, 2019 yılında Hector Malot'un aynı adlı kitabından sinemaya uyarlandı.
Kimsesiz Çocuk Remi, (Rémi sans famille), Antoine Blossier tarafından yönetilen macera - drama filmidir.
KİMSESİZ ÇOCUK REMİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Remi, her çocuk gibi mutlu bir aileye sahip olduğunu düşünmektedir. Akşamları onu öpüp yatağına yatıran, bir derdi olup üzüldüğünde kucağına alıp onu seven bir annesi olduğunu sanmaktadır. Fakat bu çok sevdiği kadın onun gerçek annesi değil; sütannesidir. Sütannesinin kocası Jerome Barberin'de gerçek babası değildir tabi. Kendisini terk edilmiş, kimsesiz bir çocuk olarak görür. Gerçekleri öğrendiğinde sekiz yaşında olan Remi için hayat henüz yeni başlamıştır.
KİMSESİZ ÇOCUK REMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Auteuil
Maleaume Paquin
Jacques Perrin
Virginie Ledoyen
Jonathan Zaccaï
Ludivine Sagnier
Zoe Boyle
Albane Masson
Nicholas Rowe
Nicola Duffett
Simon Armstrong
KiMSESiZ ÇOCUK REMi FiLMiNiN YAŞ SINIRI KAÇ?
Kimsesiz Çocuk Remi filmi 8 yaş üstü çocuklar için uygundur.
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