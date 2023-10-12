Ünlü yönetmen Michael Mann, ikinci bir 'Heat' filmine hazırlanıyor: Başrolde ise Adam Driver var...

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:11

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:11

Ünlü yönetmen Michael Mann, Ferrari adlı son filminden sonra "Heat 2" adlı yeni bir yapımı düşündüğünü doğruladı. Ayrıca, "Heat 2" için başrol oyuncusu olarak Adam Driver ile görüşmeler yaptığını ve ikinci filmin geliştirilmesi konusunda Warner Bros ile işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

Bu yeni projenin Mann'ın uzun süredir tutkulu bir şekilde üzerinde çalıştığı bir iş olduğu görülüyor. "Heat 2", orijinal filmin olaylarından önce ve sonrasında geçecek ve ana karakterlerin yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini ele alacak. Bu devam filminde Adam Driver, orijinal filmde Robert De Niro'nun canlandırdığı karakter olan genç Neil McCauley'i oynamak için düşünülüyor.

Michael Mann, Adam Driver ile "Ferrari" adlı film projesinde bir araya geldiklerinde iyi bir çalışma ilişkisi kurduklarını ve aynı sanatsal vizyona sahip olduklarını belirtti. Bu nedenle, ikinci "Heat" filminde de işbirliği yapma fikri oldukça olası görünüyor.

Orijinal "Heat" filmi, 1995 yapımı ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan bir suç klasiği haline geldi. Michael Mann'ın yönettiği bu film, yirmi yıl sonra bir devam filmi ile yeniden canlanabilir.

"Heat 2", Meg Gardiner ile birlikte yazılan aynı adlı romandan uyarlanacak. Hikaye; Neil McCauley, Chris Shiherlis ve Vincent Hanna karakterlerini Los Angeles sokaklarında takip ederken, sonraki yıllarda hayatta kalan karakterlerin yaşamlarını anlatacak.

Beklenen bu devam filminin prodüksiyon süreci ve yapım aşaması hakkında daha fazla detay şu an için bilinmiyor, ancak sinema dünyasında büyük bir heyecan yarattığı kesin. Michael Mann ve Adam Driver işbirliği, birçok sinema severin merakla beklediği bir projeye dönüşebilir.