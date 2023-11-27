Michael Mann, Adam Driver'ı De Niro ve Pacino ile kıyasladı: 'Güçlü ve sanatsal bir aktör!'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 00:00

Michael Mann'ın son filmi "Ferrari", Adam Driver'ın başrolde olduğu ve Venedik Film Festivali'nde olumlu eleştiriler alan bir yapım oldu. Mann, Driver'ı 1970'lerin Yeni Hollywood oyuncuları De Niro ve Pacino ile karşılaştırarak, onun güçlü ve sanatsal bütünlüğe sahip bir aktör olduğunu belirtiyor.

Mann, Driver'ın sahip olduğu sanatsal hırsı ve cesaretini vurgulayarak, onun kariyer hırsından ziyade sanatsal başarıya odaklı olduğunu söylüyor. Ayrıca, Driver'ın cesur ve kararlı bir şekilde kariyerini şekillendirdiğini ve her projede üst düzey performans sergilediğini ifade ediyor.

Adam Driver'ın Hollywood kariyeri, Lena Dunham'ın dizisi "Girls" ile başlamış ve sonrasında birçok prestijli yönetmenle çalışarak yükselişe geçti. Martin Scorsese tarafından "kendi kuşağının en büyük oyuncusu" olarak tanımlanan Driver, güçlü performansları ve yönetmen seçimleriyle dikkat çekiyor.

Ayrıca, Michael Mann'ın "Heat 2" adlı devam filminde Adam Driver'ın rol alacağına dair çıkan haberler de doğrulandı. Mann, Driver'la yapılan görüşmeleri doğrulayarak, devam filminde birlikte çalışacak olmanın heyecanını paylaştı.

Adam Driver'ın kariyerindeki bu çeşitlilik ve başarı, onu Hollywood'un önde gelen aktörleri arasında yer almaya taşıyor.