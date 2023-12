Adam Driver, Kylo Ren'in tartışmalı sahnesinin çekimleri hakkında konuştu

Yayınlanma: 01.12.2023 - 23:35

Güncelleme: 01.12.2023 - 23:35

Kylo Ren'in oyuncusu Adam Driver, 2015 yapımı "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" filmindeki tartışmalı sahnenin çekimlerinde yaşadığı deneyimi paylaşıyor. Solo'nun ölüm sahnesini çekerken duygusal bir an yaşadığını belirten Driver, bu sahnenin kendisine hala sürekli hatırlatıldığını söylüyor. Her gün olmasa da zaman zaman hayranların bu sahneyi kendisine hatırlattığını ifade eden Driver, Harrison Ford ile birlikte çekim yapmanın duygusal bir deneyim olduğunu dile getiriyor.

Solo'nun ölüm sahnesi, Kylo Ren'in karakterinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Ford, Star Wars: Güç Uyanıyor'da Solo'nun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bence bu karakter için uygun bir kullanım. Han Solo'nun ölmesi gerektiğini savunuyordum, ondan bıktığım ya da sıkıcı olduğu için değil, ama diğer karakterler için yaptığı fedakarlık ağırbaşlılık ve duygusal ağırlık katacaktı" demişti. Kylo Ren'in eylemlerine rağmen, Driver karaktere derinlik ve içsel karmaşıklık ekleyerek Ren'i Star Wars devam üçlemesinin etkili karakterlerinden biri haline getiriyor. Yıllar sonra bile Driver'a Solo'nun ölümüyle ilgili yaklaşılmaya devam edilmesi, bu özel Star Wars sahnesinin gücünü ve etkisini ortaya koyuyor.