Galada kalp krizi geçirmişti... Muhlis Asan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 23:50

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 23:50

17 Ocak'ta Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen Tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin galasına davet edilen Muhlis Asan, oyun öncesi kalp krizi geçirmişti. Galaya katılan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Taksiyle ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalbi 7 dakika duran Muhlis Asan, yoğun bakıma alındıktan sonra önlem amaçlı olarak uyutuldu. Ünlü oyuncu bu akşam hayatını kaybetti.

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan,'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.