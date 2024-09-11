2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!
2000'li yıllar, romantik komedi severler için altın çağlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu dönemde beyazperdede birbirinden eğlenceli, duygusal ve sürükleyici hikayeler izleyicilerle buluştu. Aşkın ve mizahın harmanlandığı bu filmler, unutulmaz karakterleri ve büyüleyici atmosferleriyle izleyenlerin gönlünde taht kurdu. İşte, 2000'li yılların en sevilen 10 romantik komedi filmi...
ENCHANTED
Disney’in fantezi ve romantizmi ustaca birleştirdiği Enchanted, animasyon bir prensesin gerçek dünyaya geçişini konu alır. Amy Adams'ın Giselle performansı büyüleyiciyken, Patrick Dempsey ile arasındaki romantik çekişme, filmin kalbini oluşturuyor.
LOVE ACTUALLY
Noel ruhunu romantizmle harmanlayan Love Actually, birbirine paralel ilerleyen birçok aşk hikâyesini merkezine alıyor. Richard Curtis'in unutulmaz diyalogları ve yıldız dolu kadrosuyla 2000'lerin en sevilen romantik komedilerinden biri haline geldi.
BRIDGET JONES'UN GÜNLÜĞÜ
Renée Zellweger'ın Bridget Jones olarak unutulmaz performansı, bu filmi ikonik bir romantik komedi yapıyor. Aşk üçgeni, mizah ve samimi bir karakter, bu filmi kalıcı bir klasik haline getirdi
THE HOLIDAY
Birbirinden çok farklı iki kadın, ilişkilerinden kaçmak için ev değiştirir ve yeni aşklarla tanışırlar. The Holiday, özellikle tatil sezonlarında izlenebilecek iç ısıtan romantik komedilerden biridir.
PUNCH-DRUNK LOVE
Adam Sandler'ın karanlık ama sevimli bir performans sergilediği Punch-Drunk Love, türün sıradan formüllerinin dışına çıkarak izleyicilere derin bir aşk hikâyesi sunuyor.
KNOCKED UP
Beklenmedik bir hamilelik etrafında şekillenen Knocked Up, mizah ve dramı dengeli bir şekilde bir araya getiriyor. Seth Rogen ve Katherine Heigl'in kimyası, filmi 2000'lerin unutulmazları arasına sokuyor.
50 FIRST DATES
Adam Sandler ve Drew Barrymore'un başrollerini paylaştığı 50 First Dates, hafıza kaybı nedeniyle her günü yeniden yaşayan bir kadına âşık olan bir adamın dokunaklı ve eğlenceli hikâyesini anlatıyor.
10 THINGS I HATE ABOUT YOU
2000'lerin başında da popülerliğini koruyan bu film, Shakespeare’in "Hırçın Kız"ından uyarlandı. Heath Ledger ve Julia Stiles arasındaki unutulmaz kimya, filmi gençlik romantik komedileri arasında zirveye taşıdı.
DAYS OF SUMMER
Gerçek bir aşk hikâyesinden çok bir ayrılık filmi olan (500) Days of Summer, türün klasik anlatım kalıplarını yıkıyor. Joseph Gordon-Levitt ve Zooey Deschanel'in etkileyici performansları, filmi zamansız kılıyor.
AMELIE
Paris'in büyülü sokaklarında geçen Amélie, hayalperest bir kadının çevresindekilere mutluluk dağıtırken kendi aşkını bulma hikâyesini anlatıyor. Görsel estetiği ve sıcak hikâyesiyle, türün en özel filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım
- Narin'in köyündeki lüks araçların sırrı çözüldü
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- Varlıklara ipotek
- Tatlı dilli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- İmamoğlu'ndan 'Murat Kurum' açıklaması
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Eve gittikten sonra mı öldürüldü?
- Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak