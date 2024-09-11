2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

2000'li yıllar, romantik komedi severler için altın çağlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu dönemde beyazperdede birbirinden eğlenceli, duygusal ve sürükleyici hikayeler izleyicilerle buluştu. Aşkın ve mizahın harmanlandığı bu filmler, unutulmaz karakterleri ve büyüleyici atmosferleriyle izleyenlerin gönlünde taht kurdu. İşte, 2000'li yılların en sevilen 10 romantik komedi filmi...

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2024 Çarşamba, 17:16
2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

ENCHANTED

Disney’in fantezi ve romantizmi ustaca birleştirdiği Enchanted, animasyon bir prensesin gerçek dünyaya geçişini konu alır. Amy Adams'ın Giselle performansı büyüleyiciyken, Patrick Dempsey ile arasındaki romantik çekişme, filmin kalbini oluşturuyor.

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

LOVE ACTUALLY

Noel ruhunu romantizmle harmanlayan Love Actually, birbirine paralel ilerleyen birçok aşk hikâyesini merkezine alıyor. Richard Curtis'in unutulmaz diyalogları ve yıldız dolu kadrosuyla 2000'lerin en sevilen romantik komedilerinden biri haline geldi.

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

BRIDGET JONES'UN GÜNLÜĞÜ

Renée Zellweger'ın Bridget Jones olarak unutulmaz performansı, bu filmi ikonik bir romantik komedi yapıyor. Aşk üçgeni, mizah ve samimi bir karakter, bu filmi kalıcı bir klasik haline getirdi

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

THE HOLIDAY

Birbirinden çok farklı iki kadın, ilişkilerinden kaçmak için ev değiştirir ve yeni aşklarla tanışırlar. The Holiday, özellikle tatil sezonlarında izlenebilecek iç ısıtan romantik komedilerden biridir.

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

PUNCH-DRUNK LOVE

Adam Sandler'ın karanlık ama sevimli bir performans sergilediği Punch-Drunk Love, türün sıradan formüllerinin dışına çıkarak izleyicilere derin bir aşk hikâyesi sunuyor.

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

KNOCKED UP

Beklenmedik bir hamilelik etrafında şekillenen Knocked Up, mizah ve dramı dengeli bir şekilde bir araya getiriyor. Seth Rogen ve Katherine Heigl'in kimyası, filmi 2000'lerin unutulmazları arasına sokuyor.

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

50 FIRST DATES

Adam Sandler ve Drew Barrymore'un başrollerini paylaştığı 50 First Dates, hafıza kaybı nedeniyle her günü yeniden yaşayan bir kadına âşık olan bir adamın dokunaklı ve eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

10 THINGS I HATE ABOUT YOU

2000'lerin başında da popülerliğini koruyan bu film, Shakespeare’in "Hırçın Kız"ından uyarlandı. Heath Ledger ve Julia Stiles arasındaki unutulmaz kimya, filmi gençlik romantik komedileri arasında zirveye taşıdı.

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

DAYS OF SUMMER

Gerçek bir aşk hikâyesinden çok bir ayrılık filmi olan (500) Days of Summer, türün klasik anlatım kalıplarını yıkıyor. Joseph Gordon-Levitt ve Zooey Deschanel'in etkileyici performansları, filmi zamansız kılıyor.

2000'li yılların favorileri: Umutsuz aşıklar için iz bırakan 10 romantik komedi filmi!

AMELIE

Paris'in büyülü sokaklarında geçen Amélie, hayalperest bir kadının çevresindekilere mutluluk dağıtırken kendi aşkını bulma hikâyesini anlatıyor. Görsel estetiği ve sıcak hikâyesiyle, türün en özel filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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