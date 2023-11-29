2023 yılında dijital platformların zaferi: Bu yılın en çok izlenen dizileri Netflix ve Prime Video'dan çıktı!
Bu yıl televizyon kanallarında yayımlanan veya dijital platformlarda yer alan per çok içerik dizi tutkunları tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi.
Netflix, Amazon Prime Video ve Hulu gibi dijital yayın platformlarının popülaritesi artmaya devam ederken, geleneksel televizyon kanallarının izleyici sayısı azalmaya başladı.
Bu değişim, 2023'ün en çok izlenen dizilerinin de dijital platformlardan seçilmesine neden oldu. Netflix, 2023'te en çok izlenen dizilerin 10'undan 6'sını, Amazon Prime Video ise 2'sini elinde bulundurdu.
SQUID GAME
Güney Kore yapımı bir distopik drama dizisi olan Squid Game bu yılın en çok izlenen dizisi konumunda. Bir grup fakir insanın, büyük bir para ödülü için ölümcül bir çocuk oyununda yarışmasını konu alır. Dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında büyük bir ilgi gördü ve Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu.
THE BOYS
The Boys, süper kahramanların kötüye kullanımı ve sömürülmesini eleştiren bir kara komedi dizisi. Süper kahramanların kötülüklerini ortaya çıkarmaya çalışan bir grup anti kahramanın hikayesini konu alır. Dizi, yayımlandığı ilk günden itibaren eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve ikinci sezonu da büyük bir ilgi gördü. Bu ilgi de dünya çapında en çok izlenen dizilerin başında yer almasını sağladı.
THE WITCHER
The Witcher, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı roman serisinden uyarlanan bir fantastik dizi. Bir canavarı öldürmeye çalışan bir suikastçının, bir büyücünün ve bir genç kıza eşlik ederken yaşadıklarını konu alır. Dizi, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri oldu.
STRANGER THINGS
Stranger Things, 1980'lerin Amerika'sında geçen bir bilim kurgu-korku dizisi. Gizemli bir olay sonucunda kaybolan bir çocuğun izini süren bir grup gencin hikayesini konu alır. Üçüncü sezonu büyük bir ilgi gören dizi bu yıl en çok izlenen 4. dizi konumunda.
THE CROWN
The Crown, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını konu alan bir tarihsel drama dizisi. Kraliçe'nin tahta çıkışından günümüze kadar olan hayatının önemli olaylarını konu alır. Bu yıl 6. sezonu ile ekranlara gelen dizi Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri.
BRIDGERTON
Bridgerton, Julia Quinn'in aynı adlı roman serisine dayanan bir Netflix dizisi. 19. yüzyılın başlarında Londra'nın yüksek sosyetesinde geçen dizi, Bridgerton ailesinin sekiz çocuğunun aşk ve evlilik arayışını konu alır.
Dizi, görkemli kostümleri, sürükleyici hikayesi ve romantik aşklarıyla büyük bir ilgi gördü. 2020 yılında ilk sezonuyla Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi konumundaydı.
PEAKY BLINDERS
Peaky Blinders, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren bir suç çetesini konu alan suç-drama konulu bir televizyon dizisi. 2013 yılında BBC Two'da yayımlanmaya başlayan dizi, 2022 yılında Netflix'e taşındı.
OZARK
Ozark, Jason Bateman ve Laura Linney'nin başrollerini paylaştığı, Bill Dubuque ve Mark Williams'ın yarattığı bir Netflix suç drama dizisi. Dizinin konusu, Chicago'da finans danışmanlığı yapan Marty Byrde'un, Meksika uyuşturucu karteli için para aklamak için ailesini Missouri'nin Ozark bölgesine taşımasıyla başlar.
Dizi bu yıl dünya çapında en çok izlenen 8. dizi konumunda.
BETTER CALL SAUL
Better Call Saul, Vince Gilligan ve Peter Gould tarafından yaratılan ve ödüllü dizi Breaking Bad'in bir öncülü olarak hizmet eden bir Amerikan suç drama televizyon dizisi. 1990'ların başlarında New Mexico, Albuquerque'de geçen dizi, küçük bir avukat olan Jimmy McGill'in ahlaki açıdan taviz veren ceza savunma avukatı Saul Goodman'a dönüşme hikayesini anlatıyor.
THE HANDMAID'S TALE
The Handmaid's Tale, Margaret Atwood'un 1985 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan bir Amerikan distopik drama televizyon dizisi. Dizinin konusu, Amerika Birleşik Devletleri'nde, çevresel felaketler ve düşen doğum oranları sonucunda Gilead adında otoriter bir rejimin kurulmasıyla başlar. Bu rejimde, kadınlara devlet mülkü gibi davranılır ve doğurganlıklarını korumak için kullanılır.
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