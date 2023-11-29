2023 yılında dijital platformların zaferi: Bu yılın en çok izlenen dizileri Netflix ve Prime Video'dan çıktı!

Bu yıl televizyon kanallarında yayımlanan veya dijital platformlarda yer alan per çok içerik dizi tutkunları tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi.

Netflix, Amazon Prime Video ve Hulu gibi dijital yayın platformlarının popülaritesi artmaya devam ederken, geleneksel televizyon kanallarının izleyici sayısı azalmaya başladı.

Bu değişim, 2023'ün en çok izlenen dizilerinin de dijital platformlardan seçilmesine neden oldu. Netflix, 2023'te en çok izlenen dizilerin 10'undan 6'sını, Amazon Prime Video ise 2'sini elinde bulundurdu.