2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

Yıllar sonra yeniden çekilen ve hikayesi tamamlanmayı bekleyen filmler 2024 yılında izleyiciyle buluşacak. Yıllık Sinema Eğilimleri ve Analizleri'ni yayınlayan Variety, 6 binden fazla sinemaseverin zevklerini inceledi ve gelecek yazın en çok merak edilen filmlerini açıkladı... İşte, 2024 yazında merakla beklenen filmler...

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2024 Cumartesi, 10:49
2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

DEADPOOL 3

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor.

2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

BAD BOYS: RIDE OR DIE

Başrollerinde Will Smith ve Martin Lawrence yer aldığı Bad Boys: Ride or Die (Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç) filmi 7 Haziran’da sinemalarda olacak.

2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

DESPİCABLE ME 4

Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove ve Steve Coogan'ın rol alacağı film gelecek yıl animasyonseverlerle buluşacak.

2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

A QUIET PLACE: DAY ONE

Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O’Hare yer alacak. Serinin üçüncü filmi 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES

Wes Ball'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Owen Teague, Kevin Durand, Freya Allen, William H. Macy ve Peter Macon gibi isimler var.

2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

INSIDE OUT 2

2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devamı "Inside Out 2"nin fragmanı rekor kırmıştı. Filmin tanıtımı, 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde ederek rekor kırdı.

2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

GARFIELD

Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında yaratılan, pazartesi günlerinden nefret etmesi ve lazanyaya olan sevgisiyle akıllarda kalan uyuşuk kedi Garfield, yeni bir animasyon filmi ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak

BORDERLANDS

Cate Blanchett ve Kevin Hart gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Borderlands filminin yönetmenliğini Eli Roth üstleniyor. Jamie Lee Curtis, Jack Black, Édgar Ramirez ve Ariana Greenblatt gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film 9 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girecek.

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