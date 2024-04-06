2024 yazında merakla beklenen filmler: Bu filmler yaz aylarını kasıp kavuracak
Yıllar sonra yeniden çekilen ve hikayesi tamamlanmayı bekleyen filmler 2024 yılında izleyiciyle buluşacak. Yıllık Sinema Eğilimleri ve Analizleri'ni yayınlayan Variety, 6 binden fazla sinemaseverin zevklerini inceledi ve gelecek yazın en çok merak edilen filmlerini açıkladı... İşte, 2024 yazında merakla beklenen filmler...
DEADPOOL 3
Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor.
BAD BOYS: RIDE OR DIE
Başrollerinde Will Smith ve Martin Lawrence yer aldığı Bad Boys: Ride or Die (Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç) filmi 7 Haziran’da sinemalarda olacak.
DESPİCABLE ME 4
Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove ve Steve Coogan'ın rol alacağı film gelecek yıl animasyonseverlerle buluşacak.
A QUIET PLACE: DAY ONE
Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O’Hare yer alacak. Serinin üçüncü filmi 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES
Wes Ball'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Owen Teague, Kevin Durand, Freya Allen, William H. Macy ve Peter Macon gibi isimler var.
INSIDE OUT 2
2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devamı "Inside Out 2"nin fragmanı rekor kırmıştı. Filmin tanıtımı, 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde ederek rekor kırdı.
GARFIELD
Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında yaratılan, pazartesi günlerinden nefret etmesi ve lazanyaya olan sevgisiyle akıllarda kalan uyuşuk kedi Garfield, yeni bir animasyon filmi ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
BORDERLANDS
Cate Blanchett ve Kevin Hart gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Borderlands filminin yönetmenliğini Eli Roth üstleniyor. Jamie Lee Curtis, Jack Black, Édgar Ramirez ve Ariana Greenblatt gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film 9 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Özgür Özel'den flaş 'Hatay' çağrısı