21. yüzyılın en iyi 20 şarkıcısı belli oldu

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2023 Pazartesi, 17:17
<p>İngiltere'de yayın yapan The Times, 21. yüzyılın en iyi 20 şarkıcısını seçti. </p>

İngiltere'de yayın yapan The Times, 21. yüzyılın en iyi 20 şarkıcısını seçti. 

<p>The Times'ın açıkladığı listede kadın şarkıcıların çoğunlukta olması ise dikkat çekti.</p> <p><strong>İşte 21. yüzyılın en iyi 20 şarkısı...</strong></p>

The Times'ın açıkladığı listede kadın şarkıcıların çoğunlukta olması ise dikkat çekti.

İşte 21. yüzyılın en iyi 20 şarkısı...

<p><strong>20. ED SHEERAN</strong></p>

20. ED SHEERAN

<p><strong>19. HARRY STYLES</strong></p>

19. HARRY STYLES

<p><strong>18. LILY ALLEN</strong></p>

18. LILY ALLEN

<p><strong>17. LIZZO</strong></p>

17. LIZZO

<p><strong>16. OLIVIA RODRIGO</strong></p>

16. OLIVIA RODRIGO

<p><strong>15. KELLY CLARKSON</strong></p>

15. KELLY CLARKSON

<p><strong>14. TAYLOR SWIFT</strong></p>

14. TAYLOR SWIFT

<p><strong>13. BRUNO MARS</strong></p>

13. BRUNO MARS

<p><strong>12. FLORENCE WELCH + THE MACHINE</strong></p>

12. FLORENCE WELCH + THE MACHINE

<p><strong>11. RIHANNA</strong></p>

11. RIHANNA

<p><strong>10. KENDRICK LAMAR</strong></p>

10. KENDRICK LAMAR

<p><strong>9. BILLIE EILISH</strong></p>

9. BILLIE EILISH

<p><strong>8. LADY GAGA</strong></p>

8. LADY GAGA

<p><strong>7. FRANK OCEAN</strong></p>

7. FRANK OCEAN

<p><strong>6. LANA DEL REY</strong></p>

6. LANA DEL REY

<p><strong>5. WEYES BLOOD</strong></p>

5. WEYES BLOOD

<p><strong>4. SAM SMITH</strong></p>

4. SAM SMITH

<p><strong>3. BEYONCE</strong></p>

3. BEYONCE

<p><strong>2. ADELE</strong></p>

2. ADELE

<p><strong>1. AMY WINEHOUSE</strong></p>

1. AMY WINEHOUSE

Amy Winehouse Beyonce Adele

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