21. yüzyılın en iyi 20 şarkıcısı belli oldu
İngiltere'de yayın yapan The Times, 21. yüzyılın en iyi 20 şarkıcısını seçti.
The Times'ın açıkladığı listede kadın şarkıcıların çoğunlukta olması ise dikkat çekti.
İşte 21. yüzyılın en iyi 20 şarkısı...
20. ED SHEERAN
19. HARRY STYLES
18. LILY ALLEN
17. LIZZO
16. OLIVIA RODRIGO
15. KELLY CLARKSON
14. TAYLOR SWIFT
13. BRUNO MARS
12. FLORENCE WELCH + THE MACHINE
11. RIHANNA
10. KENDRICK LAMAR
9. BILLIE EILISH
8. LADY GAGA
7. FRANK OCEAN
6. LANA DEL REY
5. WEYES BLOOD
4. SAM SMITH
3. BEYONCE
2. ADELE
1. AMY WINEHOUSE
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