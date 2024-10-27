29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel İzmir'de bazı belediyeler yurttaşları için ücretsiz konserler düzenleyecek. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan konserlere yurttaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. İşte 29 Ekim 2024 ücretsiz konserleri...
Aliağa - Topraksız Elektrik Konseri
Cumhuriyet Meydanı Konser Alanı- 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Bornova - Anıl Piyancı Konseri
Büyükpark - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Buca - Sevcan Orhan Konseri
Işılay Saygın Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Çeşme - Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer Konseri
Çeşme Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Dikili - ADD Türk Halk Müziği Cumhuriyet Korosu Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Gaziemir - Ceylan Ertem Konseri
Gaziemir Festival Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Karabağlar - Gökçe Konseri
Uğur Mumcu Parkı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30
Karşıyaka - Kıraç Konseri
Karşıyaka Belediye Binası önü - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Narlıdere - Tolga Sağ Konseri
Demokrasi Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Seferihisar - Sinan Efe Konseri
29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Selçuk - Adamlar Konseri
Pazar Yeri - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Torbalı - Ersay Üner Konseri
Sadık İleri Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
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