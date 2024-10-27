29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel İzmir'de bazı belediyeler yurttaşları için ücretsiz konserler düzenleyecek. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan konserlere yurttaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. İşte 29 Ekim 2024 ücretsiz konserleri...

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 23:13
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Aliağa - Topraksız Elektrik Konseri

Cumhuriyet Meydanı Konser Alanı- 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Bornova - Anıl Piyancı Konseri

Büyükpark - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Buca - Sevcan Orhan Konseri

Işılay Saygın Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Çeşme - Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer Konseri

Çeşme Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Dikili - ADD Türk Halk Müziği Cumhuriyet Korosu Konseri

Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Gaziemir - Ceylan Ertem Konseri

Gaziemir Festival Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Karabağlar - Gökçe Konseri

Uğur Mumcu Parkı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Karşıyaka - Kıraç Konseri

Karşıyaka Belediye Binası önü - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Narlıdere - Tolga Sağ Konseri

Demokrasi Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Seferihisar - Sinan Efe Konseri

29 Ekim Salı günü, saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Selçuk - Adamlar Konseri

Pazar Yeri - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi 2024! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi ilçede, kimin konseri var?

Torbalı - Ersay Üner Konseri

Sadık İleri Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konser

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