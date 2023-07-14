“Adalet 3: Son” filminden yeni görüntüler ve yeni poster geldi!

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2023 Cuma, 16:49
<p>Yönetmenliğin koltuğunda <strong>Antoine Fuqua</strong>'nın oturduğu, senaryoyu ise <strong>Richard Wenk</strong>'in kaleme aldığı <strong>Adalet 3: Son</strong> filminden yeni görüntüler geldi. </p>

Yönetmenliğin koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturduğu, senaryoyu ise Richard Wenk'in kaleme aldığı Adalet 3: Son filminden yeni görüntüler geldi. 

<p>Ünlü oyuncu <strong>Denzel Washington</strong>'ın üçüncü kez geri döndüğü "Adalet 3: Son (The Equalizer 3) filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.</p>

Ünlü oyuncu Denzel Washington'ın üçüncü kez geri döndüğü "Adalet 3: Son (The Equalizer 3) filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

<p>2014'te başlayan seride, ilk iki filmin ardından hikâye İtalya’da devam ederken Washington'a 20 yıl önce "<strong>Man on Fire</strong>" filminde birlikte rol aldığı <strong>Dakota Fanning</strong> eşlik ediyor. </p>

2014'te başlayan seride, ilk iki filmin ardından hikâye İtalya’da devam ederken Washington'a 20 yıl önce "Man on Fire" filminde birlikte rol aldığı Dakota Fanning eşlik ediyor. 

<p>Aksiyon ve gerilim severlerin heyecanla beklediği filmin yeni posteri yayınlanırken filme ait yeni görüntüler paylaşıldı.</p>

Aksiyon ve gerilim severlerin heyecanla beklediği filmin yeni posteri yayınlanırken filme ait yeni görüntüler paylaşıldı.

<p><strong>ADALET 3: SON FİLMİNİN KONUSU </strong></p> <p>Her zaman ezilenlerin yanında olup adaleti aramakta teselli bulan<strong> Robert McCall</strong> (Denzel Washington) bir hükümet suikastçısı olarak hayatından vazgeçtiğinden beri, geçmişte yaptığı korkunç şeyler yüzünden kendini affetmek için mücadele ediyor. McCall, Güney İtalya'da bir şekilde kendini evinde bulup, yeni arkadaşlarının yerel mafyaların kontrolü altında olduğunu fark eder. Olaylar ölümcül bir hal alırken McCall arkadaşlarının koruyucusu olup mafyayı alt etmesi gerektiğini biliyor.</p>

ADALET 3: SON FİLMİNİN KONUSU 

Her zaman ezilenlerin yanında olup adaleti aramakta teselli bulan Robert McCall (Denzel Washington) bir hükümet suikastçısı olarak hayatından vazgeçtiğinden beri, geçmişte yaptığı korkunç şeyler yüzünden kendini affetmek için mücadele ediyor. McCall, Güney İtalya'da bir şekilde kendini evinde bulup, yeni arkadaşlarının yerel mafyaların kontrolü altında olduğunu fark eder. Olaylar ölümcül bir hal alırken McCall arkadaşlarının koruyucusu olup mafyayı alt etmesi gerektiğini biliyor.

<p><strong>ADALET 3: SON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?</strong></p> <p>Denzel Washington</p> <p>Dakota Fanning</p> <p>David Denman</p> <p>Eugenio Mastrandrea</p> <p>Remo Girone</p> <p>Sonia Ben Ammar</p> <p>Salvatore Ruocco</p> <p>Bruno Bilotta</p>

ADALET 3: SON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Denzel Washington

Dakota Fanning

David Denman

Eugenio Mastrandrea

Remo Girone

Sonia Ben Ammar

Salvatore Ruocco

Bruno Bilotta

<p><strong>ADALET 3: SON TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?</strong></p> <p>“Adalet 3: Son”, <strong>1 Eylül 2023</strong> tarihinde ülkemizde vizyona girecek.</p>

ADALET 3: SON TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

“Adalet 3: Son”, 1 Eylül 2023 tarihinde ülkemizde vizyona girecek.

<p>“<strong>Adalet 3: Son</strong>” filminin afişi yayımlandı.</p>

Adalet 3: Son” filminin afişi yayımlandı.

Adalet 3: Son Antoine Fuqua Man on Fire

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