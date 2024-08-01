Bu ay Prime Video: Hobbit serisi Prime Video'da! Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Arda Turan: Yüzleşme ve daha fazlası...
Prime Video, bu ay izleyicilerini birbirinden heyecan verici yeni filmlerle buluşturuyor. Her türden sinema severin beğenisini kazanacak yapımlar, Prime Video'nun geniş kütüphanesine ekleniyor. Aksiyon, dram, komedi ve daha fazlasını içeren bu filmlerle, evde film keyfinizi doruklara taşıyabilirsiniz. İşte, Prime Video'nun bu ayki yeni film eklemeleri ve kaçırmamanız gereken yapımlar...
HOBBIT: BEKLENMEDİK YOLCULUK - 1 AĞUSTOS
Tolkien'in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncül kitabı olarak da görülen Hobbit'ten, üçlemenin yönetmeni Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanan üç filmlik Hobbit macerasının ilk bölümü olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk/The Hobbit: An Unexpected Journey ile bu sefer Bilbo Baggins'in gençliğine gidiyoruz.
Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire'da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve baş kahramanımız Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug’dan Erebor’un kayıp Cüce Krallığı’nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...
Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tanıdığımız Ian McKellen, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving, Elijah Wood, Orlando Bloom ve Andy Serkis'i yeniden seyredeceğimiz filmde onlara Richard Armitage, John Bell, Luke Evans, Ryan Gage, Evangeline Lilly, Bret McKenzie, Graham McTavish, Mike Mizrahi, Jeffrey Thomas ve Aidan Turner gibi kalabalık bir oyuncu kadrosu da eşlik ediyor. Filmin senaryosunda ise yönetmen Peter Jackson'ın yanı sıra Fran Walsh, Philippa Boyens ve Guillermo del Toro'nun imzası var.
HOBBIT: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI - 1 AĞUSTOS
Hobbit üçlemesinin ilk filmi olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un devam filmi olan yapımda Shire’lı Hobbit Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan’ı ve beraberindeki 12 cüce ile çıktığı yolculuğu doğuya, Kuytuorman’a doğru sürdürmektedir. Ejderha Smaug’un yıllardır hüküm sürdüğü Yalnız Dağ’a ve kayıp Erebor Cüce Krallığı’na ulaşmak için atıldıkları macerada başlarına yine akıl almaz belalar gelecektir. Ormanın girişinde Büyücü Gandalf’tan ayrılmak zorunda kalan ekip, dev Örümcek sürünün ağlarından kurtulduklarını sanarlarken, savaşı orman elflerinin esiri olurlar. Bu arada güçleri her geçen gün artan Azog ‘un liderliğindeki Ork’lar da, güvenli gibi görünen Elf krallığında dahi, cücelerin bir an olsun peşlerini bırakmazlar. Hem hayatta kalma savaşı veren hem de Göl kasabasına, ardından da Yalnız Dağ’a ilerlemeye çalışan cüceler ve Bilbo’yu bekleyen esas ve en zorlu düşman ise şüphesiz ki ateşlerin efendisi Ejderha Smaug’dur. Altınları altında sürdürdüğü derin uykusundan uyanan Smaug’u alt etmek ve Arkantaşı’na ulaşmak mümkün olacak mıdır?Peter Jackson'ın yönetmenliğindeki filmin uyarlama senaryosu ise Jackson'ın yanı sıra yine Fran Walsh, Philippa Boyens ve Guillermo del Toro'dan oluşan ekibe emanet. Martin Freeman (Hobbit Bilbo Baggins), Ian McKellen (Gandalf), Richard Armitage (Thorin Meşekalkan), Aidan Turner (Kili), Sylvester McCoy (Radagast), Peter Hambleton (Gloin) gibi oyuncular yine karşımıza çıkarken, Luke Evans, Evangeline Lilly, Orlando Bloom ve ejderha Smaug'a sesiyle hayat veren Benedict Cumberbatch bu filmin yeni yüzleri.
HOBBIT: 5 ORDUNUN SAVAŞI - 1 AĞUSTOS
The Hobbit üçlemesinin son bölümü olan üçüncü filmde, Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü’nün maceraları sona eriyor. Ejderha Smaug ile karşı karşıya geldikten ve günahkar Hobbit Gollum'dan meşhur güç yüzüğünü aldıktan sonra sağ salim eve ulaşıncaya kadar Bilbo'yu halen daha onlarca yeni serüven bekliyor. Yurtlarına tekrar kavuşan Erebor Cüceleri, Ejderha Smaug'u Göl Kasabası'nın masum yerlileri üzerine saldıkları gerçeğiyle yüzleşmek zorundadırlar. Thorin Meşekalkan ise Arkentaşı'nı ararken önemli değerlerden ödün vermiştir. Thorin'e yardımcı olamayan Bilbo tehlikeli bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Bu esnada Lord Sauron planladığı gizli Yalnız Dağ saldırısı için dört Ork bölüğü göndermiştir. Şimdi Cüce, Elf ve İnsanların önünde iki seçenek vardır: Ya birleşip birlikte savaşacaklar ya da hep beraber yok olacaklardır. Beş ordu toplanıp savaşa girmeye hazırlanırken Bilbo hem kendi hayatı hem de arkadaşları nı kurtarmak için savaşmak durumunda kalacaktır.
DA VINCI ŞİFRESİ - 1 AĞUTOS
Bir gece, Louvre müzesi müdürü öldürülmüş olarak bulunur. Bu olay üzerine ünlü simgebilim Profesörü Robert Langdon (Tom Hanks) Louvre müzesine çağırılır. Müze müdürü ardında esrarengiz bir simge dizimi ve ipuçları bırakmıştır. Kendisi de tehlikede olan Langdon, polis kriptoloji uzmanı Sophie Neveu'nün (Audrey Tautou) yardımıyla, Leonardo Da Vinci'nin çalışmalarında bir dizi akıl almaz sırrı çözer. Tüm bu sırlar onları, hayatlarını 2000 yıldır gizli kalan eski bir gizemi korumaya adamış gizli bir topluluğa götürür.
MELEKLER VE ŞEYTANLAR - 1 AĞUSTOS
Çok eski gizli bir kardeşlik örgütü. Dünyayı yok edecek ölümcül yeni bir silah, akıl almaz bir hedef. Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon efsanevi gizli örgüt Illuminati'nin -Galileo zamanından beri Katolik Kilisesi'nin bağnaz inançlarını lanetleyerek bilimin yararlarını yücelten- hala faaliyette olup cinayetler işlediğini öğrenince şok geçirir. Parlak bir fizikçi olan Leonarda Vetra cinayete kurban gitmiştir. Tek gözü oyulmuş ve göğsü örgütün sembolüyle dağlanmıştır. Bilim adamının son buluşu güçlü ve çok tehlikeli enerji kaynağı karşımadde çalınmış ve yeni Papa seçiminin gerçekleşeceği gün Vatikan Şehri'nin altına saklanmıştır. Langdon, Vetra'nın meslektaşı ve aynı zamanda kızı olan Vittoria ile medeniyeti yok olmaktan kurtarmak amacıyla Roma sokaklarında, kiliselerde ve katakomplarda soluk soluğa koşuşturarak 400 yıllık izi sürerek Illuminati'nin izini bulmaya çalışırlar. Brown bu romanda tıpkı bir hokkabaz gibi havaya yüzlerce top fırlatıp hiçbirini yere düşürmeden okuyucuyu inanılmaz bir gerileme sürüklüyor.
LOVE AGAIN - 5 AĞUSTOS
Love Again, Mira Ray ve erkek arkadaşı John'un aşk dolu ilişkisiyle başlar, ancak John'un trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsılır. Olaydan sonra ailesinin yanına taşınan Mira, iki yıl sonra kız kardeşi Suzy'nin ısrarıyla şehre geri döner. Bu sırada, Rob Burns düğününden bir hafta önce terk edilmenin acısını yaşamaktadır. Rob, yanlışlıkla Mira'nın eski numarasına gönderdiği aşk dolu mesajları almaya başlar. Bu mesajlardan etkilenen Rob, mesajların sahibini bulmaya karar verir. Céline Dion'un desteğiyle Rob ve Mira buluşur ve aralarındaki bağ güçlenir. Ancak Mira, Rob'un kendisine ait özel mesajları okuduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğrar. Rob, Mira'nın kalbini yeniden kazanmak için büyük bir çaba sarf eder ve sonunda ikisi de aşkı yeniden keşfeder.
ARDA TURAN: YÜZLEŞME - 16 AĞUSTOS
Arda Turan'ın Bayrampaşa'dan Camp Nou'ya uzanan yaşam öyküsünü anlatıyor.
AY'DA İLK İNSAN - 17 AĞUSTOS
Film, astronot Neil Armstrong'un (Ryan Gosling) hayatının 1960'lardaki dönemini konu alıyor. Armstrong'un 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan olduğu yolculuğa giden süreçte hem NASA'da yaşananlar, hem de Armstrong'un özel hayatı ve eşi Janet'la (Claire Foy) ilişkisi filmde yer buluyor.
THE ZONE OF İNTEREST - 23 AĞUSTOS
Auschwitz'in komutanı Rudolf Höss (Christian Friedel) ve eşi Hedwig (Sandra Hüller), kampın bitişiğindeki ev ve bahçede aileleri için rüya gibi bir hayat kurmaya çalışıyor.
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