Prime Video'dan 'Fallout' bir rekor elde etti...

Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 01.05.2024 - 12:32

"Fallout" adlı dizi, yayımlandığı ilk iki haftada 65 milyon izleyiciyi ekrana kilitlemiş durumda. Bu dizi, Amazon Prime Video platformunda en çok izlenen ikinci yapım olarak rekor kırdı ve "Yüzüklerin Efendisi"nden bu yana en çok izlenen yapım unvanını elde etti.

Ayrıca, dizi 18-34 yaş arası yetişkinler arasında şimdiye kadar en çok izlenen dizi unvanını elde etti ve izleyicilerin %60'ının Amerika Birleşik Devletleri dışından geldiği belirtiliyor. İngiltere, Fransa ve Brezilya gibi ülkeler, dizinin popülerlik merkezi haline geldi.

Dizi, eleştirmenler arasında da oldukça popüler oldu ve Rotten Tomatoes'da %94'lük bir eleştirel onay oranına sahip. Aramide Tinubu, Variety'deki eleştirisinde, "'Fallout', tuhaf ancak son derece eğlenceli bir yapım, daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor; bu nedenle diziye sırtınızı dönemeyeceksiniz." şeklinde yorumda bulundu.

Amazon, "Fallout"u 2. sezon için yeniledi bile. Dizi, aynı adı taşıyan video oyunu serisine dayanıyor ve kıyametten iki yüz yıl sonra geçiyor. Dizi, "atalarının geride bıraktığı radyasyonlu cehennem ortamına geri dönmek zorunda kalan ve kendilerini inanılmaz derecede karmaşık, neşeyle tuhaf ve son derece şiddetli bir evrenin beklediğini keşfedince şok olan lüks serpinti sığınaklarının nazik sakinlerini" takip ediyor.

Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Walton Goggins, Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan ve Xelia Mendes-Jones gibi isimler dizide rol alıyor.