Ünlü kedi Garfield yeniden sinemada: Chris Pratt ve Samuel L. Jackson kadroda!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 00:00

Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında yaratılan ünlü kedi Garfield, pazartesi günlerinden nefret etmesi ve lazanyaya olan sevgisiyle bilinen bir karakter olarak uzun yıllardır 7'den 70'e herkes tarafından seviliyordu. Chris Pratt'in seslendirdiği Garfield, şimdi ise yeni bir animasyon filmi ile beyazperdede izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya çapında tanınan, pazartesilere karşı alaycı tavırları ve tembel yaşam tarzıyla bilinen ev kedisinin yeni macerası, Chris Pratt'in seslendirmesiyle izleyicilere sunulacak. Garfield, bu sefer vahşi bir dış mekân macerasına atılacak. Samuel L. Jackson tarafından seslendirilen dağınık sokak kedisi babası Vic'in beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla Garfield, babası ve köpek arkadaşı Odie ile komik ve riskli bir soyguna katılmak zorunda kalacak.



Filmin yönetmen koltuğunda Mark Dindal otururken, kadroda Chris Pratt ve Samuel L. Jackson gibi isimler yer alıyor. Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği "Garfield", 24 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.